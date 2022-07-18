Пн, 18.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец
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Видео ⟩ Стала известна новая информация про кружок, дети из которого интервьюировали Лукашенко

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video.

Рижский молодежный телевизионный кружок Kidstv.lv не является ни аккредитованной, ни лицензированной программой образования по интересам. Фактически кружок работает без законного основания, выяснили ответственные учреждения, сообщает новостная служба LTV.

К деятельности кружка в настоящее время пристально присматриваются различные ответственные службы, в том числе Служба государственной безопасности (VDD) и Бюро по защите Конституции.

Полная встреча и интервью участников рижского молодежного телевидения с президентом Беларуси Александром Лукашенко опубликованы на YouTube-канале официального информационного агентства Беларуси "Белта".

На своей домашней странице Kids.tv пишет, что обучает радио- и тележурналистике детей от 7 до 14 лет. Также указана плата за обучение. Но учат без необходимых разрешений, за что может быть применена административная ответственность.

"Упомянутая организация не зарегистрирована в Регистре учреждений образования, конечно, если мы смотрим дальше, то и не аккредитована тоже. Кроме того, она не получила лицензию ни у нас, ни департамент Рижской думы не выдал такую лицензию.

В связи с этим не имеется правовой основы для такой организации вообще осуществлять образовательную деятельность", - признал директор Департамента по надзору за качеством образования Юрис Зимвартс.

Как сообщалось ранее, вопреки рекомендациям Министерства иностранных дел студенты и представители Рижской детской академии радио и телевидения "Академия KIDSTV" отправились в белорусский город Витебск, где проходит международный фестиваль "Славянский базар".

Академия заявляет, что это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит причин или принципиальных культурных различий, по которым они не могут поехать в Беларусь, ссылаясь на то, что они только что вернулись из Испании, Литвы и планируют поехать в Македонию.

По данным портала Kas jauns, детская организация была там раньше и сама обратилась в представительство президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы попросить о возможности взять интервью у президента страны.

Служба государственной безопасности (VDD) сообщила TV3, что ведомство в пределах своей компетенции отслеживает деятельность различных организаций в Латвии, оценивая, нет ли в их деятельности возможных угроз национальной безопасности. Учитывая специфику деятельности служб, VDD воздержится от комментариев по конкретным случаям.

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