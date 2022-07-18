Видео ⟩ Стала известна новая информация про кружок, дети из которого интервьюировали Лукашенко

К деятельности кружка в настоящее время пристально присматриваются различные ответственные службы, в том числе Служба государственной безопасности (VDD) и Бюро по защите Конституции.

Полная встреча и интервью участников рижского молодежного телевидения с президентом Беларуси Александром Лукашенко опубликованы на YouTube-канале официального информационного агентства Беларуси "Белта".

На своей домашней странице Kids.tv пишет, что обучает радио- и тележурналистике детей от 7 до 14 лет. Также указана плата за обучение. Но учат без необходимых разрешений, за что может быть применена административная ответственность.

"Упомянутая организация не зарегистрирована в Регистре учреждений образования, конечно, если мы смотрим дальше, то и не аккредитована тоже. Кроме того, она не получила лицензию ни у нас, ни департамент Рижской думы не выдал такую лицензию.

В связи с этим не имеется правовой основы для такой организации вообще осуществлять образовательную деятельность", - признал директор Департамента по надзору за качеством образования Юрис Зимвартс.

Rīgas jauniešu televīzijas pulciņš "https://t.co/pR0ltdE6Rk" nav ne akreditēta, ne licencēta interešu izglītības programma, noskaidrojušas atbildīgās iestādes. Plašāka uzmanība šim jauno reportieru pulciņam pievērsta pēc intervijas ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko. pic.twitter.com/U6zII2AOeJ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 18, 2022

Как сообщалось ранее, вопреки рекомендациям Министерства иностранных дел студенты и представители Рижской детской академии радио и телевидения "Академия KIDSTV" отправились в белорусский город Витебск, где проходит международный фестиваль "Славянский базар".

Академия заявляет, что это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит причин или принципиальных культурных различий, по которым они не могут поехать в Беларусь, ссылаясь на то, что они только что вернулись из Испании, Литвы и планируют поехать в Македонию.

По данным портала Kas jauns, детская организация была там раньше и сама обратилась в представительство президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы попросить о возможности взять интервью у президента страны.

Служба государственной безопасности (VDD) сообщила TV3, что ведомство в пределах своей компетенции отслеживает деятельность различных организаций в Латвии, оценивая, нет ли в их деятельности возможных угроз национальной безопасности. Учитывая специфику деятельности служб, VDD воздержится от комментариев по конкретным случаям.