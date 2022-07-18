Эрдоган угрожает остановить принятие Швеции и Финляндии в НАТО

"Я хочу повторить еще раз, что мы заморозим процесс, если эти страны не примут необходимые меры для выполнения наших условий. Мы особо отмечаем, что Швеция в этом вопросе не очень хороший пример", - сообщил журналистам Эрдоган.

Эрдоган обвинил обе страны в том, что они дают убежище бойцам курдов, особенно выделяя запрещенную в Турции партию рабочих Курдистана.

Напомним, Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, однако вторжение России в Украину радикально изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому в обеих странах среди политиков и жителей резко выросла поддержка вступления в НАТО.

Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, при условии, что эти страны признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями. Также страна рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и вновь попасть в программу поставок истребителей F-35.