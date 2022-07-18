Эрдоган угрожает остановить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вновь пригрозил "заморозить" присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, если они не выполнит требования Анкары.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вновь пригрозил "заморозить" присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, если они не выполнит требования Анкары.
"Я хочу повторить еще раз, что мы заморозим процесс, если эти страны не примут необходимые меры для выполнения наших условий. Мы особо отмечаем, что Швеция в этом вопросе не очень хороший пример", - сообщил журналистам Эрдоган.
Напомним, Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, однако вторжение России в Украину радикально изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому в обеих странах среди политиков и жителей резко выросла поддержка вступления в НАТО.
Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, при условии, что эти страны признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями. Также страна рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и вновь попасть в программу поставок истребителей F-35.
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