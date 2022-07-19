Во вторник на большей части Пардаугавы не будет горячей воды

В это время горячей воды не будет у жителей микрорайонов Агенскалнс, Дзирциемс, Ильгюциемс, Иманта, Плескодале, Шампетерис, Засулаукс и Золитуде.

Во избежание утечки горячего теплоносителя в окружающую среду в случае повреждения тепловых сетей перед гидравлическим испытанием его охлаждают до 45 градусов.

После проверки подачу горячей воды планируют восстановить уже ​​вечером того же дня, однако при обнаружении повреждений возможны перебои с подачей горячей воды до их устранения.

Rīgas siltums просит жителей сообщать об утечках воды в тепловых сетях, обнаруженных во время гидравлической проверки, по бесплатному круглосуточному телефону поддержки клиентов 80 0000 90.