Зеленский объявил об увольнении 28 сотрудников СБУ

Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что речь идет о чиновниках разного уровня и сферы, однако причины этого решения схожи - неудовлетворительные результаты работы.

Уже сообщалось, что в воскресенье, 17 июля, президент Украины отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Зеленский объяснил такое решение тем, что в СБУ и прокуратуре осталось большое количество предателей, которые остались на оккупированных территориях и работают в пользу Россию.

В то же время в понедельник замглавы офиса президента Андрей Смирнов заявил, что Баканов и Венедиктова не уволены, а отстранены от занимаемых должностей. По словам Смирнова, пройдут служебные проверки, и в зависимости от их результатов Зеленский решит, просить ли у парламента согласия на увольнение главы СБУ и генпрокурора.

Позже депутат Ярослав Железняк сообщил, что предложение Зеленского об отстранении Баканова от должности в Верховной Раде уже поступило.

Баканов - друг детства Зеленского, вместе с ним работал в компании по производству телеконтента "Студия Квартал-95" и основал партию "Слуга народа". Он же был ее председателем и главой предвыборного штаба Зеленского.

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