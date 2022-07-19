Концерт Верки Сердючки в Риге перенесен

Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату концерта - 17 сентября. Если владельцы билетов не могут посетить концерт в этот день, они могут подать заявку на возврат средств, обратившись в Bilešu serviss.

Концерт VERKA SERDUCHKA - это взрывная смесь всенародно любимых хитов, юмора и потрясающего живого исполнения.

Именно поэтому вот уже 30 лет VERKA SERDUCHKA собирает аншлаги в самых престижных залах и аренах по всему миру.

Зрители Wondersala впервые услышат новую версию знаменитого хита "Евровидения", который с 24 февраля 2022 года звучит только как Dancing Russia Goodbye.

Часть средств, вырученных от продажи билетов, пойдет на нужды пострадавших в Украине.

Ждем вас 17 сентября в Wondersala. Чем меньше на вас будет одежды, тем лучше: обещаем, будет очень горячо!

VERKA SERDUCHKA & band и артисты обещают, что ни один человек не усидит на месте. Ни украинец, знающий все песни с детства, ни латвиец, впервые пришедший на концерт.

Звезда "Евровидения" VERKA SERDUCHKA ФОТО: Пресс-фото