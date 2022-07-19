Bellingcat: экс-"министр" "ДНР" Стрелков использовал фиктивный российский паспорт

Стрелков, настоящая фамилия которого Гиркин, в 2014 году утверждал, что до 31 марта 2013 года был полковником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, но затем был "уволен из части".

Однако как минимум с ноября 2014-го по февраль 2016 года он пользовался российским внутренним паспортом, выданным на имя Сергея Рунова. Это выяснили исследователи, проанализировав полеты Стрелкова и его замужней подруги. Точно неизвестно, когда Стрелкову был выдан паспорт на имя Сергея Рунова.

Серия этого паспорта совпадает с серией паспортов предполагаемых сотрудников ФСБ, в том числе связанных с попыткой отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Паспортом для прикрытия также пользовался Игорь Плотницкий, возглавлявший Луганское сепаратистское формирование с 2014 по 2017 год. Паспорт выдан на имя Игоря Плотникова.

Как и Стрелков, Плотницкий также использовал паспорт как пассажир на рейсах с сожительницей.

Этот паспорт принадлежит к тому же "диапазону", что и паспорта предполагаемых сотрудников российской военной разведки ГРУ.