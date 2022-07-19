Фото ⟩ Голые прыгают бесплатно! Будете ли вы участвовать?

Индивидуальные прыжки без одежды проводились в Латвии с момента появления банджи-джампинга (прыжков с тарзанки) в 1992 году. Однако в 2013 году состоялось первое публичное мероприятие "Голые прыгают бесплатно". Оно заслужило огромное внимание и отклик как у участников, так и у зрителей, собрав около тысячи любопытных на мосту через реку Гауя.

Регистрация на мероприятие проходит в аккаунте Facebook Sigulda Adventures. Для подачи заявки на участие в конкурсе заинтересованные лица должны прислать свою фотографию, описание себя и контактную информацию. Фотографии и описания претендентов будут опубликованы в галерее конкурсного отбора на странице Sigulda Adventures в Facebook, где у каждого будет возможность проголосовать за своего фаворита, которого они хотят увидеть прыгающим голышом с резинкой. В общей сложности 10 парней, 10 девушек и пять пар, набравших наибольшее количество голосов, получат возможность прыгнуть обнаженными.

Мероприятие начнется в 18:00 и продлится до захода солнца. Гостей будут развлекать ведущий и диджей, также будет живая музыка. Организаторы мероприятия информируют, что у тех, кто не успеет подать заявку на участие в конкурсе в Facebook или кому не удастся победить в отборе, будет возможность пройти отбор на прыжки без одежды на месте.

Зрителям предлагается наблюдать за прыжками с тарзанки с лучшей обзорной точки - моста Гауя.

Bungee Sigulda - уникальное место в Европе, где банджи-джампинг проходит с канатной дороги. Высота с которой совершается прыжок над Гауей - 43 метра. Технологии и оборудование Bungee Sigulda разработаны строго по стандартам альпинизма и опасного снаряжения с запасом прочности в 7-20 раз. С 1992 года более 100 000 человек уже наслаждались прыжками с канатной дороги.

Галерея: акция "Голые прыгают бесплатно"