Запрет "гей-пропаганды" даже среди взрослых и "отрицания традиционных ценностей": новый законопроект в Госдуме

Коммунистки Нина Останина и Ольга Алимова, справороссы Яна Латратова и Николай Бурляев, а также депутат от ЛДПР Алексей Журавлев, внесли в Госдуму новый законопроект, который предусматривает запрет на "пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения" информацию.

Они хотят внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Раньше к запрещенной для распространения информации относилось разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, пропаганда войны, а также любая информация, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Этот список депутаты хотят пополнить "отрицанием семейных ценностей" и "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений", которые, по их мнению, имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества, чем запрещенная в России "пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения".

Сайты, которые, по мнению властей, будут распространять такого рода информацию, будут вноситься в реестр запрещенных сайтов и блокироваться Роскомнадзором.

Также депутатские поправки отдельно предусматривают запрет на выдачу прокатного удостоверения, если фильм будет пропагандировать "нетрадиционные сексуальные отношения" и "отрицать семейные ценности". А СМИ предлагается запретить распространять материалы той же направленности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагаемые запреты не нарушают конституционные права граждан, так как "запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискредитацию, однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых "новых" ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества".

Впрочем, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) несколько лет назад пришел к другому выводу. В 2017 году ЕСПЧ удовлетворил жалобу российских гей-активистов и признал, что закон РФ о запрете "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних является дискриминационным и нарушает право на свободу самовыражения.

Это точно примут?

8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что "с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки": "Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей".

11 июля глава думского комитета по информационной политике, единоросс Александр Хинштейн заявил, что поддерживает идею Володина, а существующего сейчас запрета на пропаганду нетрадиционных отношений только среди детей, по его мнению, недостаточно.

Единоросс сообщил, что "соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться" его комитетом. "Предварительно" они согласованы с Роскомнадзором и минцифрой.

Среди прочего, он предлагал распространить запрет на "гей-пропаганду" безотносительно возраста аудитории ("в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах") и установить административную ответственность за такую пропаганду.

По словам Хинштейна, озвученные им инициативы будут вынесены на "открытое обсуждение" в осеннюю сессию Госдумы. Она должна начаться в сентябре.