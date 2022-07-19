"Россия 1" показала сюжет о семье, которая потратила "гробовые" деньги за погибшего сына на новую машину

В сюжете рассказывается, что Малов был командиром танка и погиб "в самом начале "спецоперации" в Украине". Как пишет "Медуза", судя по фотографиям погибшего, которые попали в кадр, мужчина был убит на третий день войны - 26 февраля.

В сюжете говорится, что родственники погибшего военного на полученную от государства компенсацию купили автомобиль. Так, отец Малова рассказал, что "в память о сыне" семья приобрела "новенькую машину".

"Новая "Лада" куплена на то, что в народе называют "гробовыми", а официально - единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз - на кладбище", - рассказал в репортаже корреспондент "России 1" Сергей Зенин.

Какую сумму получила семья Алексея Малова в качестве компенсации, в сюжете не уточняется. По закону родственникам погибших полагается выплата в 7,4 миллиона рублей (около 132 тыс. евро) в качестве единовременного пособия и страхового обеспечения. В марте президент России Владимир Путин распорядился выплачивать семьям погибших дополнительно по пять миллионов рублей (около 88,6 тыс. евро). Компенсации платят и региональные власти - от одного до трех миллионов рублей (17,7-53,5 тыс. евро).

На сайте "Лады" указано, что автомобиль, показанный в репортаже "Вестей недели", стоит от 698 тысяч рублей (12,4 тыс. евро).