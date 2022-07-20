Кто вам платит? ⟩ Свой путь Даугавпилса. В эфире - Андрей Элксниньш

Даугавпилс буквально ворвался в национальную повестку этого лета. Сначала мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие") вызвал возмущение властей и Службы государственной безопасности, посетив мероприятие в честь Дня независимости Беларуси в гостинице Latgola, за что ему пригрозили отставкой. Сейчас горячая тема обсуждений - сопротивление Даугавпилса демонтировать советские памятники. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем эти и другие вопросы с самим мэром Даугавпилса.