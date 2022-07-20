Ср, 20.07.2022
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Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ

Кто вам платит? ⟩ Свой путь Даугавпилса. В эфире - Андрей Элксниньш

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Даугавпилс буквально ворвался в национальную повестку этого лета. Сначала мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие") вызвал возмущение властей и Службы государственной безопасности, посетив мероприятие в честь Дня независимости Беларуси в гостинице Latgola, за что ему пригрозили отставкой. Сейчас горячая тема обсуждений - сопротивление Даугавпилса демонтировать советские памятники. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем эти и другие вопросы с самим мэром Даугавпилса.

Гость эфира:

  • Андрей Элксниньш - мэр Даугавпилса ("Согласие").

Темы эфира:

  • Как похорошел город! Впечатления редакции RUS TVNET, посетившей Даугавпилс.
  • О праздновании независимости Беларуси - чем закончилась история и закончилась ли? Устроили ли МИД и VARAM объяснения мэра Даугавпилса, возможна ли отставка?
  • "СМИ сделали мэра предателем государства" - в СМИ ли дело?
  • Даугавпилсская дума оспорила в Конституционном суде закон о демонтаже памятников, прославляющих тоталитарные режимы. В чем главная причина?  
  • О поддержке украинских беженцев в Даугавпилсе и об отношении к войне в Украине.
  • Развитие города, ситуация с Даугапилсским локомотиворемонтным заводом, приближение отопительного сезона и благосостояние горожан. 
  • Приближающиеся выборы в Сейм и изменения в "Согласии".

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