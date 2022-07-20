Известно, за какую сумму Сергей Светлаков продал свой дом в Юрмале

Светлаков поделился в своем Telegram-канале фотографией из Юрмалы, которую подписал "Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!".

Как на этой неделе сообщил журнал Privatā Dzīve, Светлаков приобрел земельный участок площадью 1963 кв. м в Меллужи в 2011 году за чуть более 105 тысяч латов (примерно 169 тысяч евро).

Privatā Dzīve выяснила в Земельной книге, что дом действительно продан и что сумма сделки составила 280 тысяч евро. Новым владельцем стал 61-летний армянин, родившийся в Германии.

После военного вторжения российской армии в Украину Светлаков опубликовал в своих социальных сетях черное изображение, что можно воспринимать как осуждение агрессии. Через пару дней он призвал "положить конец этому кошмару".

У известного юмориста и его супруги Антонины двое сыновей, а в предыдущем браке с однокурсницей Юлией у него родилась дочь Анастасия.

Светлаков известен по работе в телевизионных передачах КВН, Comedy Club, "Наша Russia" и по нескольким ролям в кино.

В 2021 году Светлаков рассказал в интервью, как прошла его помолвка. Для такого события он выбрал празднование Нового года в Юрмале. На праздник к ним в гости приехали Илья Лагутенко и Семен Слепаков с женами. Светлаков заранее договорился с актером из латвийского театра о том, что тот приедет поздравлять их в костюме Деда Мороза. По сценарию в какой-то момент Дед Мороз должен был достать подарки, в одном из которых было кольцо для Антонины. В этот момент был запланирован салют.

Но вышло совсем не так, как задумал Сергей: Дед Мороз оказался пьян. Его речь была несвязной, он мог испортить весь сюрприз. В результате Светлаков взял все в свои руки. Он встал на колено и сделал любимой предложение. Сергей и Антонина вместе уже 11 лет.