В Цесисе за рулем внезапно умер мужчина
Во вторник, 19 июля, из-за внезапных проблем со здоровьем в Цесисе за рулем автомобиля умер мужчина, сообщил помощник начальника Видземского регионального управления Госполиции Рута Смилга.
Во вторник, 19 июля, из-за внезапных проблем со здоровьем в Цесисе за рулем автомобиля умер мужчина, сообщил помощник начальника Видземского регионального управления Госполиции Рута Смилга.
Вчера незадолго до 19:00 в Цесисе, на ул. Раунас, 3, у водителя автомашины Volvo возникли непредвиденные проблемы со здоровьем, в результате чего автомобиль врезался в металлическое ограждение.
Несмотря на действия, проведенные медиками Службы неотложной медицинской помощи, мужчина умер по биологическим причинам без признаков насилия и травм.
По данным Госполиции, в минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в 16 из которых было в общей сложности 17 пострадавших.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!