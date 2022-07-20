В Цесисе за рулем внезапно умер мужчина

Вчера незадолго до 19:00 в Цесисе, на ул. Раунас, 3, у водителя автомашины Volvo возникли непредвиденные проблемы со здоровьем, в результате чего автомобиль врезался в металлическое ограждение.

Несмотря на действия, проведенные медиками Службы неотложной медицинской помощи, мужчина умер по биологическим причинам без признаков насилия и травм.

По данным Госполиции, в минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в 16 из которых было в общей сложности 17 пострадавших.