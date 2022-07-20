Ср, 20.07.2022
Мое послание правительствам и структурам здравоохранения - действуйте сейчас, чтобы подготовиться к следующим месяцам. Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ
Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ

В Цесисе за рулем внезапно умер мужчина

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Во вторник, 19 июля, из-за внезапных проблем со здоровьем в Цесисе за рулем автомобиля умер мужчина, сообщил помощник начальника Видземского регионального управления Госполиции Рута Смилга.

Вчера незадолго до 19:00 в Цесисе, на ул. Раунас, 3, у водителя автомашины Volvo возникли непредвиденные проблемы со здоровьем, в результате чего автомобиль врезался в металлическое ограждение.

Несмотря на действия, проведенные медиками Службы неотложной медицинской помощи, мужчина умер по биологическим причинам без признаков насилия и травм.

По данным Госполиции, в минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в 16 из которых было в общей сложности 17 пострадавших.

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