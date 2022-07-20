Флешки, батарейки, AirPods и вибратор жены: украинец рассказал, что украли российские солдаты

Юрий рассказывает, что в одной из квартир солдаты не могли открыть дверь, поэтому ее взломали. В другую квартиру солдаты попали через террасу, но не могли открыть входную дверь и сломали всю технику, которую не смогли вынести, рассказывает Николаев.

Из квартир его знакомых, куда солдаты вломились, они взяли не только ноутбуки и игровые консоли, но и алкоголь, кофейные зерна, портативную колонку, все флешки, у детских игрушек были вынуты батарейки, не хватало некоторых тарелок и горшков.

"Они даже забрали вибратор моей жены. Зачем?" - шокирован Юрий.

В квартире Николаева пропали и его собственные наушники AirPods. Используя программное обеспечение, определяющее местонахождение устройств Apple, он обнаружил, что наушники находятся в Ульяновске.

"Правда, на связь они не выходили с 10 июня. Думаю, новый "владелец" снова отправился на фронт. Надеюсь, там и останется", - заявил Николаев.

По его словам, он попросил своих родителей, живущих в Крыму, подать заявление в полицию в связи с кражей наушников. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала, сославшись на то, что "дело было на территории другого государства, поэтому установить обстоятельства невозможно", рассказал Николаев.