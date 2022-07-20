"Мама будет надуваться, как шар": Регина Тодоренко призналась, что рожала на глазах у трехлетнего сына

"Наша с Владом Топаловым любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир", - подписала фото звезда.

Накануне же Тодоренко решила рассказать подписчикам, как прошли ее роды. Младенец появился на свет в клинике в Майами, и при этом событии присутствовал не только муж Тодоренко, но и ее трехлетний сын.

"Я мечтала, чтобы малыша мы встретили всей семьей. К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядышком со мной муж и сын", - поделилась Тодоренко с подписчиками. По словам телеведущей, она заранее подготовила сына к тому, что во время родов она будет кричать, мычать, "надуваться и сдуваться, как огромный шар".

"Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать, как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар.

На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе "Гипнороды". В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик", - призналась Регина.

Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году. Тогда же у них родился первенец - мальчик Миша, которого родители чаще называют Майклом.