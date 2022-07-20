"Не только ДНР и ЛНР": Лавров рассказал о целях России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "география специальной военной операции" России против Украины изменилась, сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "география специальной военной операции" России против Украины изменилась, сообщает РИА Новости.
"Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - заявил он.
По словам Лаврова, во время переговоров России и Украины в Стамбуле в конце марта "была одна география", а "сейчас география другая". Впрочем, что именно подразумевается под "географией", Лавров не уточнил.
Как сказал министр, "география" меняется исходя из "военных угроз с территории Украины". В частности, он заявил, что "географические задачи" будут отодвигаться еще дальше в случае получения Киевом "все более дальнобойного оружия".
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