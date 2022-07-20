"Не только ДНР и ЛНР": Лавров рассказал о целях России

"Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - заявил он.

По словам Лаврова, во время переговоров России и Украины в Стамбуле в конце марта "была одна география", а "сейчас география другая". Впрочем, что именно подразумевается под "географией", Лавров не уточнил.

Как сказал министр, "география" меняется исходя из "военных угроз с территории Украины". В частности, он заявил, что "географические задачи" будут отодвигаться еще дальше в случае получения Киевом "все более дальнобойного оружия".