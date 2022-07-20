Максимальное количество заражений Covid-19. Почему наблюдается рост?

Всего за сутки в лаборатории было проведено 5354 теста на Covid-19, из них 39,1% оказались положительными. До сих пор самая высокая доля положительных тестов была 22 марта, когда 40,3% тестов были положительными.
Из зарегистрированных новых случаев заражения 874 человека не были привиты или не прошли курс вакцинации, а 1219 человек были привиты от Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели в Латвии увеличился с 524,4 до 599,5 случая на 100 000 жителей. С другой стороны, семидневный кумулятивный показатель увеличился с 297,6 до 357,4 случая на 100 000 жителей.
За последние 24 часа поступила новость об одном умершем от Covid-19 человеке в возрасте от 80 до 89 лет, который был вакцинирован против Covid-19. Всего в Латвии на данный момент скончались 5879 человек, инфицированных Covid-19.
Перевощиков пояснил, что стремительный рост заболеваемости обусловлен несколькими факторами.
В первую очередь, в Латвию попали подтипы омикрона ВА4 и ВА5, которые гораздо более заразны, чем предыдущие варианты вируса.
Во-вторых, в Латвии и Европе нет ограничений, связанных с Covid-19 и применимых к собраниям людей, дистанцированию. "В принципе, жизнь нормализовалась, проходят концерты, мероприятия и все спешат насладиться летом", - сказал он.
В-третьих, путешествия являются важным фактором. По словам Перевощикова, на прошлой неделе 17% всех выявленных заболевших Covid-19 были инфицированы в странах дальнего зарубежья.
В-четвертых, снижается приобретенный ранее иммунитет [от вакцинации или перенесенного заболевания]. Информация о новых штаммах указывает на то, что в результате мутации они могут не реагировать на ранее приобретенный иммунитет.
Эксперт добавляет: "Важно то, что люди, которые ранее были привиты, сохраняют свою иммунологическую память".
Перевощиков отмечает, что люди, не привитые от Covid-19, в три-четыре раза чаще попадают в больницу. Подобную картину можно наблюдать и при фатальных случаях.
Эксперт признает, что в настоящее время уровень заболеваемости очень высок, но есть в этом и положительная сторона - число госпитализированных растет, но умеренно, поэтому поводов для беспокойства в плане госпитализации нет.
"Здесь опять же другие факторы - сам омикрон клинически "легче", и люди уже приобрели иммунитет, защищающий их от госпитализации", - пояснил эпидемиолог.
На вопрос, есть ли какие-либо опасения по поводу необходимости введения ограничений в настоящее время, Перевощиков ответил: "Мы наблюдали рост распространения Covid-19 прошлым летом, это происходит и сейчас. Разница лишь в том, что сейчас заболеваемость растет все быстрее и быстрее".
Эксперт поясняет, что вирус "более заразен", поэтому может охватывать большую часть населения, но не так опасен, как предыдущие варианты вируса.
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