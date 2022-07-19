ВОЗ бьет тревогу: за последние шесть недель число случаев Covid-19 в Европе утроилось

"Мое послание правительствам и структурам здравоохранения - действуйте сейчас, чтобы подготовиться к следующим месяцам, - сказал он. - Именно сейчас на Южном полушарии, где зима, очень активный сезон гриппа, который вместе с Covid-19 продолжает оказывать давление на системы здравоохранения".

"Мы скорее всего, переживем аналогичный сценарий на Северном полушарии, когда придет осень и зима.

Если учреждения здравоохранения будут действовать сейчас, это может снизить ожидаемые проблемы в обществе, а также по отношению к нехватке работников сферы здравоохранения, перегруженным системам здравоохранения, проблемам на предприятиях и хаосу в сфере путешествий".

На прошлой неделе сообщалось о трех миллионах новых случаях Covid-19, впрочем, число заболевших, попавших в отделения интенсивной терапии, относительно низко, сказал Клюге.

Число случаев может вырасти после возвращения людей из летних отпусков, после начала работы школ и наступления более прохладной погоды, когда люди начинают социализироваться в помещениях, предупреждает Клюге.

Чтобы подготовиться, страны должны активизировать кампании по вакцинации, поддержать ношение масок, усилить мощности лабораторий, установить приоритеты в выявлении контактов, укрепить мероприятия по контролю во всех медучреждениях.

"То, что ношение масок не обязательно, не означает, что это запрещено", - указал Клюге.