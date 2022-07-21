Директор ЦРУ рассказал журналистам, что Путин "слишком здоров"
У разведки США нет информации о том, что у президента России Владимира Путина были бы серьезные проблемы со здоровьем, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
У разведки США нет информации о том, что у президента России Владимира Путина были бы серьезные проблемы со здоровьем, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
В зарубежных СМИ прозвучали слухи о состоянии здоровья Путина, однако Бернс на Форуме по безопасноcти в Аспене в шутку указал, что Путин кажется "слишком здоровым", сообщает ВВС.
Когда в зале прозвучал смех, он указал, что последнее замечание - не официальное признание разведки.
Бернс отметил, что Путин "уверен, что его судьба как лидера России - восстановить статус российской державы. Он верит: чтобы это сделать, необходимо заново воздать сферу влияния в государствах-соседях России, однако это невозможно, если он не контролирует Украину".
По мнению Бернса, планы Путина основываются на "глубоко ошибочных допущениях и иллюзиях, особенно по отношению к Украине и тому, насколько сильно она будет сопротивляться".
"Путин действительно верит в свою риторику. С ходом лет я слышал, как он лично утверждает, что Россия - не настоящее государство, - сказал Бернс. - Однако настоящие государства борются. И это украинцы и делают".
Напомним, подсчеты разведки США свидетельствуют, что потери России в войне с Украиной могут достигать порядка 15 000 солдат, а раненых может быть в три раза больше. Потери Украины немного меньше.
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