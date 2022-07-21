Директор ЦРУ рассказал журналистам, что Путин "слишком здоров"

В зарубежных СМИ прозвучали слухи о состоянии здоровья Путина, однако Бернс на Форуме по безопасноcти в Аспене в шутку указал, что Путин кажется "слишком здоровым", сообщает ВВС.

"Ходит много слухов о состоянии здоровья президента Путина, но насколько мы можем судить, он даже слишком здоров", - ответил Бернс на вопрос журналистов о здоровье Путина.

Когда в зале прозвучал смех, он указал, что последнее замечание - не официальное признание разведки.

Бернс отметил, что Путин "уверен, что его судьба как лидера России - восстановить статус российской державы. Он верит: чтобы это сделать, необходимо заново воздать сферу влияния в государствах-соседях России, однако это невозможно, если он не контролирует Украину".

По мнению Бернса, планы Путина основываются на "глубоко ошибочных допущениях и иллюзиях, особенно по отношению к Украине и тому, насколько сильно она будет сопротивляться".

"Путин действительно верит в свою риторику. С ходом лет я слышал, как он лично утверждает, что Россия - не настоящее государство, - сказал Бернс. - Однако настоящие государства борются. И это украинцы и делают".

Бернс указал, что концентрация российских сил на востоке Украины после того, как не удалось по трем направлениям завоевать всю страну, свидетельствует, что оккупационные войска сделали выводы из своих прошлых ошибок.

Напомним, подсчеты разведки США свидетельствуют, что потери России в войне с Украиной могут достигать порядка 15 000 солдат, а раненых может быть в три раза больше. Потери Украины немного меньше.