Чт, 21.07.2022
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Анастасия, проживающая в Германии украинка

Определились самые популярные программы обучения в вузах Латвии

ФОТО: Shutterstock

Завершился первый в этом году этап набора абитуриентов. Единая система на портале Latvija.lv показывает, что интерес к обучению в 12 латвийских вузах остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году - получено всего примерно на тридцать заявлений меньше. Это подтверждают и сами учебные заведения, утверждая, что кое-где желание учиться даже выросло, пишет в четверг газета Diena.

Самые популярные программы не изменились - это психология, медицина и информатика.

В этом году количество студентов, желающих учиться в 12 вузах, составляет 10 148 человек (в прошлом году - 10 182), из которых большинство изъявили желание учиться в Латвийском университете (ЛУ) на бакалаврских программах - 4445.

Второй и третий по популярности университеты - Рижский технический университет (РТУ) с 2455 абитуриентами и Рижский университет им. Страдиня с 2406 абитуриентами.

Как и в прошлом году, Латвийский сельскохозяйственный университет (ЛСУ) и Даугавпилсский университет (ДУ) отстают от большой тройки.

Однако истинная картина будет видна осенью, так как во многих вузах предстоит дополнительный набор.

Будущие студенты ЛУ (475) в качестве основного приоритета указали учебную программу "Психология", тогда как в прошлом году лидировала программа "Медицина" (434 абитуриента). На третьем месте "Компьютерные науки" - 375 заявок.

В РТУ, где на обучение по программам бакалавриата и магистратуры поступило 7973 заявки, что на 13% больше, чем в прошлом году, традиционно популярны программы "Компьютерные системы", "Информационные технологии" и "Архитектура".

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