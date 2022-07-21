Определились самые популярные программы обучения в вузах Латвии

Самые популярные программы не изменились - это психология, медицина и информатика.

В этом году количество студентов, желающих учиться в 12 вузах, составляет 10 148 человек (в прошлом году - 10 182), из которых большинство изъявили желание учиться в Латвийском университете (ЛУ) на бакалаврских программах - 4445.

Второй и третий по популярности университеты - Рижский технический университет (РТУ) с 2455 абитуриентами и Рижский университет им. Страдиня с 2406 абитуриентами.

Как и в прошлом году, Латвийский сельскохозяйственный университет (ЛСУ) и Даугавпилсский университет (ДУ) отстают от большой тройки.

Однако истинная картина будет видна осенью, так как во многих вузах предстоит дополнительный набор.

Будущие студенты ЛУ (475) в качестве основного приоритета указали учебную программу "Психология", тогда как в прошлом году лидировала программа "Медицина" (434 абитуриента). На третьем месте "Компьютерные науки" - 375 заявок.

В РТУ, где на обучение по программам бакалавриата и магистратуры поступило 7973 заявки, что на 13% больше, чем в прошлом году, традиционно популярны программы "Компьютерные системы", "Информационные технологии" и "Архитектура".