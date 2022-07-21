"Согласие", "Для развития/За!" и Нацобъединение лидируют по расходам на предвыборную агитацию

"Согласие" на сегодняшний день заключило договоры на 179 164 евро, "Для развития/За!" - на 139 253 евро, НО - на 101 776 евро, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - на 92 001 евро, "Консервативные" - на 71 404 евро, "Новое Единство" - на 34 774 евро, "Суверенная власть" - на 16 940 евро, "За стабильность" - на 6298 евро, Лиепайская партия - на 3508 евро, "Прогрессивные" - на 665 евро, Латвийское объединение регионов - на 158 евро, Русский союз Латвии - на 60 евро, "Движение "За!" - на 45 евро, а "Республика" - на 40 евро.

Структура расходов показывает, что партии в основном заключали договоры на наружную рекламу, но, например, СЗК потратил больше всего на радиорекламу, а "Новое Единство" - на агитацию в прессе.

В KNAB пояснили, что в период предвыборной кампании у каждой политической силы есть лимит финансовых ресурсов, сколько она может использовать на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия или подарки.

Расходы на предвыборную агитацию включают в себя как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты.

В период предвыборной кампании поставщики рекламных услуг и участники кампании обязаны информировать KNAB обо всех заключенных рекламных контрактах. Информация о заключенных договорных обязательствах должна быть представлена в трехдневный срок после их заключения.

4 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 14-й Сейм, который продлится до дня голосования.