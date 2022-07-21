С 1 августа вступают в силу поправки к Закону о труде

Получатели отпуска по уходу смогут взять пятидневный неоплачиваемый отпуск.

Дополненная статья 153 Работодатель предоставляет неоплачиваемый отпуск, если об этом просит работник, которому необходимо лично ухаживать за супругой, родителем, ребенком или другим близким членом семьи или лицом, проживающим с работником в одном домохозяйстве и нуждающимся в существенном уходе или поддержке по серьезной медицинской причине (отпуск по уходу). Такой отпуск предоставляется на срок, не превышающий пяти рабочих дней в течение одного года. Работник вправе использовать такой отпуск по частям.

Возможность запросить корректировку организации рабочего времени для сотрудников с маленькими детьми или тем, кому необходимо ухаживать за членом семьи.

Дополненная статья 148 Работник, имеющий ребенка в возрасте до восьми лет или вынужденный ухаживать за супругом, родителем, ребенком или другим близким членом семьи или лицом, проживающим с работником в одном домохозяйстве и нуждающимся в уходе или поддержке по серьезной медицинской причине, имеет право запросить у работодателя корректировку организации рабочего времени. Работодатель должен ответить на такой запрос в течение месяца.

Отпуск для отца. Изменения в периоде, за который можно запросить отпуск, и в длительности - календарные дни заменены на рабочие.

Изменения в статье 155 Отец ребенка имеет право на 10 рабочих дней отпуска. Отпуск предоставляется сразу после рождения ребенка, но не позднее чем в течение шести месяцев после этого. Ранее отцу предоставлялся отпуск продолжительностью 10 календарных дней не позднее чем в течение 2 месяцев после рождения ребенка.

Отпуск по уходу за ребенком: одна часть не сможет быть короче одной недели

Вторая часть статьи 156 (Отпуск по уходу за ребенком) дополнена: "Часть отпуска не может быть короче одной непрерывной календарной недели". До сих пор Законом предусматривалось, что такой отпуск предоставляется по заявлению работника полностью или по частям, минимальная продолжительность части не регламентировалась. В то же время статья 156 дополнена частью шестой, в которой указывается, что работник имеет право требовать гибкого использования отпуска по уходу за ребенком, а работодатель обязан рассмотреть такое заявление работника.

Изменения в испытательном сроке: максимальный срок (да, он не неограничен) будет зависеть от различных факторов.

До сих пор Законом определялся единый подход к испытательному сроку - до 3 месяцев (статья 46). В настоящее время максимальный срок испытательного срока (если он установлен) зависит от того, заключается ли трудовой договор: а) на неопределенный срок или на определенный срок более 1 года (сохраняется ограничение в 3 месяца); б) на срок до 1 года (максимальный испытательный срок - 2 месяца); в) на срок до 6 месяцев (максимальный испытательный срок - 1 месяц). Однако продолжительность испытательного срока может быть установлена ​​и большей путем согласования в трудовом договоре.

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