Фото ⟩ Хаос после концерта Rammstein в Таллинне: работали полиция и медики

"Вчера около 400 специалистов по безопасности фирмы Meeskond обеспечивали порядок на концерте Rammstein. Да, были люди, которые хотели пройти по чужим или уже использованным билетам, были те, кто пытался перебраться через забор. Естественно, подобные попытки были пресечены. Были и те, кто придумывал нелепые истории: билет купил, но потерял, забыл, съела собака и даже что он лучший друг Тилля (солист метал-группы Rammstein) и его нужно обязательно пропустить. Угрожал тем, что без него концерт не состоится и всем придется разойтись. Обеспечивать безопасность также помогали полиция , спасатели и другие службы, за что им также огромное спасибо", - описал ситуацию на концерте специалист по безопасности Meeskond .

Limon обратился в пресс-службу Департамента полиции и погранохраны за комментариями о ситуации в городе во время и после концерта.

Обзор ситуации в столице представил Ало Вальдло, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции:

20 июля сотрудники полиции обеспечивали безопасность людей на Таллиннском певческом поле и в его окрестностях и осуществляли надзор за дорожным движением. Концерт прошел мирно, без каких-либо серьезных инцидентов.

Мы отправили шестерых посетителей концерта домой, а троих - в полицейский участок за чрезмерное употребление алкоголя.

Из-за большого количества людей, посетивших концерт, загруженность дорог в районе Певческого поля увеличилась как до, так и после концерта, что привело к небольшим заторам и пробкам. После концерта движение на некоторое время было закрыто из-за дорожно-транспортного происшествия на Нарвском шоссе у ворот Ору, где автомобиль сбил женщину, шедшую по проезжей части. К счастью, травмы женщины оказались несерьезными.

Многие люди решили покинуть концерт на электросамокатах. К сожалению, некоторые из водителей самокатов были пьяны или переоценили свои навыки вождения, что привело к нескольким несчастным случаям:

Около 23:00 28-летняя женщина была доставлена в больницу после того, как она не справилась с управлением электросамокатом на перекрестке Нарвского шоссе и Мустакиви-теэ и упала.

Около полуночи 40-летний мужчина был доставлен в больницу для медицинского осмотра после того, как потерял управление электросамокатом на Нарвском шоссе и упал.

Около полуночи в больницу также была доставлена 30-летняя женщина, которая на Мере пуйестеэ в состоянии алкогольного опьянения упала с электросамоката.

Кроме того, 21 июля около 4 часов утра в больницу был доставлен 27-летний водитель самоката, который, употребив алкоголь, потерял управление на улице Таммсааре и упал.

Основные правила использования электросамокатов и других легких персональных транспортных средств: