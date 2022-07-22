Reuters: турбина для "Северного потока" застряла в Германии. Россия не согласовала ее транзит

По словам одного из собеседников агентства Reuters, Москва до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию.

Производитель турбины немецкая компания Siemens заявила, что хотела бы вернуть деталь, но не может контролировать весь процесс.

Источники Reuters отмечают, что возвращение турбины может занять несколько дней или даже недель.

В свою очередь в "Газпроме" 20 июля сообщили, что компания не получила от Siemens официальных документов, позволяющих вернуть турбину в Россию в условиях санкций Канады и ЕС.

Уже сообщалось, что в середине июня "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" существенно сокращаются из-за задержки получения турбины из Канады из-за санкций. Немецкие официальные лица заявили, что такое решение России было принято по политическим, а не техническим причинам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если турбину не вернут вовремя, по "Северному потоку" можно будет перекачивать только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60.