Пт, 22.07.2022
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Украинка Светлана, 27 дней скрывавшаяся в подвале от войны

Reuters: турбина для "Северного потока" застряла в Германии. Россия не согласовала ее транзит

ФОТО: Reuters / Scanpix

Турбина Siemens для газопровода "Северного потока", которую канадские власти после ремонта отправили в Россию, застряла по пути в Германии, потому что российская сторона не дала разрешение на ее транспортировку, пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.

По словам одного из собеседников агентства Reuters, Москва до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию.

Производитель турбины немецкая компания Siemens заявила, что хотела бы вернуть деталь, но не может контролировать весь процесс.

Источники Reuters отмечают, что возвращение турбины может занять несколько дней или даже недель.

В свою очередь в "Газпроме" 20 июля сообщили, что компания не получила от Siemens официальных документов, позволяющих вернуть турбину в Россию в условиях санкций Канады и ЕС.

Уже сообщалось, что в середине июня "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" существенно сокращаются из-за задержки получения турбины из Канады из-за санкций. Немецкие официальные лица заявили, что такое решение России было принято по политическим, а не техническим причинам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если турбину не вернут вовремя, по "Северному потоку" можно будет перекачивать только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60.

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