Фото ⟩ Виторган с другими кинозвездами отдохнул в Юрмале
Не секрет, что российский актер Эммануил Виторган с семьей находится в Юрмале. 22 июня он поделился снимком с друзьями-кинозвездами.
Не секрет, что российский актер Эммануил Виторган с семьей находится в Юрмале. 22 июня он поделился снимком с друзьями-кинозвездами.
"Мои коллеги, друзья... Счастье общения… Будьте здоровы, дорогие! Людмила Максакова, Гриша Ковалевский, Леня Каневский, Анна Березина (супруга Каневского. - Прим. ред.) и ваш покорный слуга Эммануил Виторган", - написал Эммануил Гедеонович под фотографией застолья.
Недавно Эммануил Виторган разместил в соцсети видео с дочерьми из магазина в Юрмале.
Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.
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