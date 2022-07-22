Фото ⟩ Виторган с другими кинозвездами отдохнул в Юрмале

На фотографии, кроме самого артиста, запечатлены актеры Леонид Каневский, Людмила Максакова и один из основателей оркестра "Виртуозы Москвы" Григорий Ковалевский.

"Мои коллеги, друзья... Счастье общения… Будьте здоровы, дорогие! Людмила Максакова, Гриша Ковалевский, Леня Каневский, Анна Березина (супруга Каневского. - Прим. ред.) и ваш покорный слуга Эммануил Виторган", - написал Эммануил Гедеонович под фотографией застолья.

Недавно Эммануил Виторган разместил в соцсети видео с дочерьми из магазина в Юрмале.

Напомним, уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.

Дом Эммануила Виторгана ФОТО: Apollo