На пляже Луцавсалы в Риге разрешено купаться
В ходе повторных проверок было установлено, что вода на пляже Луцавсалы соответствует требованиям качества, и купаться там разрешено, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
В ходе повторных проверок было установлено, что вода на пляже Луцавсалы соответствует требованиям качества, и купаться там разрешено, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
Результаты анализов воды, проведенных Vides Audits, соответствуют требованиям Кабинета министров к качеству воды для купания.
Также купание разрешено на всех столичных пляжах на берегу Рижского залива - в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаки, на Румбульском и Кипсалском пляжах на Даугаве, в Луцавсалском заливе и в озере Бабелитис.
Агентство LETA уже сообщало, что с наступлением тепла в рижских водоемах повышается температура воды.
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