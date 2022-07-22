Пт, 22.07.2022
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На пляже Луцавсалы в Риге разрешено купаться

Пляж на Луцавсале ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В ходе повторных проверок было установлено, что вода на пляже Луцавсалы соответствует требованиям качества, и купаться там разрешено, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.

Результаты анализов воды, проведенных Vides Audits, соответствуют требованиям Кабинета министров к качеству воды для купания.

Также купание разрешено на всех столичных пляжах на берегу Рижского залива - в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаки, на Румбульском и Кипсалском пляжах на Даугаве, в Луцавсалском заливе и в озере Бабелитис.

Агентство LETA уже сообщало, что с наступлением тепла в рижских водоемах повышается температура воды.

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