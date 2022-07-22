14-летняя девочка познакомилась с подругой в Интернете и осталась ночью на улице

Вчера вечером, 21 июля, около часа ночи в муниципальную полицию поступил звонок от мужчины, который пояснил, что к нему за помощью в Зепниекалне обратилась несовершеннолетняя девочка с просьбой отвезти ее домой в Инчукалнс. На место происшествия была направлена ​​ближайшая полицейская бригада.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов встретили позвонившего в полицию мужчину и несовершеннолетнюю девушку. Он объяснил, что девочка попросила отвезти его домой, потому что ее подруга не разрешила переночевать у нее до утра и ушла домой.

Несовершеннолетняя девочка утверждала, что сама приехала в Ригу, чтобы встретиться с подругой, которую знала два дня. Они оба познакомились в Snapchat и решили встретиться.

14-летняя девочка приехала в Ригу поездом утром и целый день провела со своей подругой, пока та не уехала домой около 22:00, не предоставив ночлега приехавшей из Инчукалнса девочке.

Телефон оставленной на улице девушки был разряжен, и она не могла никому дозвониться. Поэтому, побродив несколько часов, она подошла на улице к мужчине, который вызвал полицию.

14-летняя девочка не знала никого, кто мог бы приютить ее в Риге. Также долгое время не удавалось связаться с мамой девочки, у которой в тот момент была проблема с телефоном. Кроме того, девушка пояснила, что ее мать гостила у подруги в Цесисе.

Несовершеннолетняя девочка живет в многодетной семье, однако никто из семьи не мог в этот момент приехать в Ригу и забрать ее домой.

Полицейские решили доставить девушку в кризисный центр. Информация о происшествии передана в отдел полиции по предупреждению правонарушений в отношении детей, который оценит происшествие и ситуацию в семье.