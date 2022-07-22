Латвия закупит ракетные системы Himars

У Минобороны есть три приоритета для ракетных систем, а именно береговая оборона от кораблей, системы ПВО средней дальности и ракетная артиллерия.

Что касается систем береговой обороны, то в Минобороны поступили предложения от потенциальных поставщиков. В ходе исследования рынка были проанализированы эти предложения, а также запрошена дополнительная информация для дальнейшей оценки.

Что касается систем ПВО среднего радиуса действия, то принято решение о закупке совместно с Эстонией. Недавно во время саммита НАТО в Мадриде министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо о намерениях относительно приобретения таких систем. В настоящее время ведется совместная работа по дальнейшей реализации закупки.

Что касается реактивной артиллерии, то в США направлен запрос о наличии и ценах систем Himars. Это совместный проект стран Балтии, и Минобороны ожидает, что США поддержат его софинансированием. В настоящее время ожидается ответ от США.

На данный момент Минобороны не может назвать точную сумму, которую будут стоить все три упомянутые системы, но они точно будут составлять сотни миллионов евро.

"Что касается реализации всех вышеупомянутых планов, важно отметить, что это новый уровень в развитии обороны Латвии, и реализация этих возможностей потребует времени. Также следует отметить, что на это потребуются дополнительные кадры", - сказал агентству LETA представитель Минобороны Каспарс Галкинс.

Уже сообщалось, что в течение следующих трех лет финансирование национальной обороны Латвии будет постепенно увеличено до 2,5% от валового внутреннего продукта.