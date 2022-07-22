Аномальная жара унесла жизни 1700 человек в Испании и Португалии

"Жара убивает. За последние десятилетия сотни тысяч людей погибли в результате экстремальной жары во время длительных периодов сильной жары. В этом году мы уже наблюдаем более 1700 ненужных смертей от жары только в Испании и Португалии", - сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что воздействие сильной жары часто усугубляет существующие проблемы со здоровьем, и отметил, что младенцы и дети, а также пожилые люди подвергаются особому риску.

В Европейском офисе ВОЗ поясняют, что эта цифра является предварительной оценкой, основанной на отчетах национальных властей, и что количество жертв "уже увеличилось и будет продолжать расти в ближайшие дни".

Клюге сказал, что истинное количество смертей, связанных с волной тепла, не будет известно еще в течение нескольких недель, добавив, что "этот палящий летний сезон едва наполовину закончился".

"Наконец, события этой недели еще раз указывают на острую необходимость общеевропейских действий для эффективной борьбы с изменением климата", - уточнил Клюге.

Он сказал, что страны в Европейском регионе ВОЗ уже продемонстрировали, что они могут работать вместе для устранения неотложных угроз глобальному здравоохранению, и "настало время сделать это снова".

Европейский регион ВОЗ охватывает территории от Гренландии до тихоокеанского побережья России и включает страны Центральной Азии, а также Турцию и Украину.