Преснякову музыкальную карьеру устроила Пугачева, а Меладзе нашел другую?

Не секрет, что Никите Преснякову приходится выстушивать о своих известных родственниках на протяжении всей карьеры. Не раз он оправдывался и объяснял, что Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков и Алла Пугачева никак не помогали ему в раскрутке рок-группы Multiverse.

Своим участием в многочисленных шоу он доказал собственный талант. Пресняков-младший доказал, что никак не зависит от звездных предков. Однако обвинения сыплются в сторону Никиты и по сей день. Недавно он высказался в соцсетях:

"В моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: "Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!". Почему вы не пишете тем, кому реально все проплатили родители?!".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас находятся в Юрмале. Примадонну недавно уличали в том, что она приехала в Россию, но на самом деле это было не так. Семья все это время находилась в Латвии. Более того, вчера они отправились на вечеринку к Лайме Вайкуле.

Пока они ехали в машине, Максим Галкин показывал всем как выглядит Алла Пугачева. После он рассказывал о запланированных концертах в Европе, а Алла Борисовна добавила: "Молодец! Семью содержишь".

Константин Меладзе нашел замену Вере Брежневой?

Вот уже несколько обсуждают слухи о личной жизни Веры Брежневой и Константина Меладзе. Ранее в СМИ появились слухи о разводе звездной пары.

Якобы Брежневу задело то, что продюсер предпочел никак не высказываться о войне в Украине. Блондинку задело молчание супруга, поэтому она уехала в Польшу, где занималась какое-то время волонтерской деятельностью.

Недавно музыкальный блогер Любовь Терлецкая заговорила про отношения Константина Меладзе с участницей шоу "Хочу в виагру" Эрикой Герцег, которая была солисткой в группе с 2013-2020. Девушка не только обладает эффектной внешностью, но снималась в эротических фотосессиях для журнала Playboy, о чем честно заявила на шоу.

Следом в желтой прессе появились слова нумеролога (они то все знают!), которая уверена, что есть большая вероятность, что Константин Меладзе и Вера Брежнева если и разведутся, из-за другой женщины.

При этом расстаться они могут очень некрасиво, с большим скандалом, делением имущества и оскорблениями... Такому человеку сложно сконцентрироваться на одной женщине, ему могут нравиться сразу несколько", - говорит нумеролог Элена Гамаюн.

А какие у вас отношения с нумерологией?