Видео ⟩ Понтонный мост в Бауском крае закрыли через неделю после установки
Менее чем через неделю после установки понтонный мост в Межотне Бауского края вновь закрыт, так как по нему невозможно пройти, не замочив ног, сообщают ReTV Ziņas.
Менее чем через неделю после установки понтонный мост в Межотне Бауского края вновь закрыт, так как по нему невозможно пройти, не замочив ног, сообщают ReTV Ziņas.
Причиной является высокий уровень воды в Лиелупе возле Межотне. Свое время отслужили и конструкции моста.
В последние 11 лет как туристы, так и местные жители летом и осенью, перемещаясь из Межотне в Пилсрундале могли пересечь Лиелупе по понтонному мосту. Хотя гораздо позже, чем обычно, мостик был установлен и в этом году, но пройтись по нему и оставить ноги сухими невозможно.
Надо сказать, что перед мостиком установлен знак, который гласит, что подниматься на него опасно. Руководитель управления объединения Бауского края Александр Гурковскис считает, что опасность состоит в потоке и водорослях, которые вцепились в конструкцию моста и создают дополнительную тяжесть, которая тянет мост вниз.
Он говорит, что проблемы не только с высоким уровнем воды. "Конечно, в этот момент, когда мы видим эти недостатки, мост не может быть назван нормальным, но в то время такой спроектировали. У нас уже были проблемы. Мост частично реновирован, потому что его часть уплыла.
Как Гурковскис, так и встреченный ReTV лесник Харийс Давис Пожемецкий согласны с тем, что закрытие мостика не является решением.
Конечно, мы должны думать, в какой форме и как, потому что в настоящее время самоуправление не рассматривает идею того, что моста не будет", - говорит Гурковскис.
"Скорее всего, надо сделать такой воздушный мостик. Такой, как есть в Бауске, и начать думать об однополосном мосте, где можно ездить на машинах", - подчеркивает Пожемецкий.
"Мы уже подумали об этом, но должны получить предварительные затраты и понять, какие средства понадобятся, потому что берега реки низкие, а колебания уровня воды достаточно большие. Конечно, в этом месте не будет построен мост для автомашин, расходы могут быть нереальными. Да, может быть пешеходный мост. Мы подумали о том, чтобы привлечь студентов-архитекторов для конкурса эскизов", - рассказывает Айварс Мачекс, заместитель председателя думы Бауской краевой думы.
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