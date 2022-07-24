Видео ⟩ Понтонный мост в Бауском крае закрыли через неделю после установки

Причиной является высокий уровень воды в Лиелупе возле Межотне. Свое время отслужили и конструкции моста.

В последние 11 лет как туристы, так и местные жители летом и осенью, перемещаясь из Межотне в Пилсрундале могли пересечь Лиелупе по понтонному мосту. Хотя гораздо позже, чем обычно, мостик был установлен и в этом году, но пройтись по нему и оставить ноги сухими невозможно.

Надо сказать, что перед мостиком установлен знак, который гласит, что подниматься на него опасно. Руководитель управления объединения Бауского края Александр Гурковскис считает, что опасность состоит в потоке и водорослях, которые вцепились в конструкцию моста и создают дополнительную тяжесть, которая тянет мост вниз.

"Не используется, потому что поднялся уровень воды после дождей, и кажется, что в соответствии с той технологией или предсказываемыми параметрами моста сейчас уровень воды в реке слишком высок", - рассказывает Гурковскис.

Он говорит, что проблемы не только с высоким уровнем воды. "Конечно, в этот момент, когда мы видим эти недостатки, мост не может быть назван нормальным, но в то время такой спроектировали. У нас уже были проблемы. Мост частично реновирован, потому что его часть уплыла.

Как Гурковскис, так и встреченный ReTV лесник Харийс Давис Пожемецкий согласны с тем, что закрытие мостика не является решением.

"Конечно, мостик нужен. Мы сами видим, что он используется, интерес от общества довольно большой, на другой стороне реки есть и объект осмотра.

Конечно, мы должны думать, в какой форме и как, потому что в настоящее время самоуправление не рассматривает идею того, что моста не будет", - говорит Гурковскис.

"Скорее всего, надо сделать такой воздушный мостик. Такой, как есть в Бауске, и начать думать об однополосном мосте, где можно ездить на машинах", - подчеркивает Пожемецкий.

"Мы уже подумали об этом, но должны получить предварительные затраты и понять, какие средства понадобятся, потому что берега реки низкие, а колебания уровня воды достаточно большие. Конечно, в этом месте не будет построен мост для автомашин, расходы могут быть нереальными. Да, может быть пешеходный мост. Мы подумали о том, чтобы привлечь студентов-архитекторов для конкурса эскизов", - рассказывает Айварс Мачекс, заместитель председателя думы Бауской краевой думы.

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