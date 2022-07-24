Фото ⟩ Prāta Vētra открыли концертный тур грандиозным шоу в Елгаве

В качестве специального гостя перед Prāta Vētra выступил Янис Шипкевицс со своим сольным проектом Shipsea в сопровождении аккомпанирующей группы музыкантов.

В программе вечера прозвучали как уже полюбившиеся слушателям мелодии Prāta Vētra, так и песни из нового альбома "Год без календаря" с участием группы современной народной музыки Tautumeitas.

Вишенкой на торте стало появление на сцене Интарса Бусулиса и исполнителя Донса, с которыми Ренарс Кауперс исполнил одну песню, а завершилось все традиционной Lidmašīnas.

Галерея: Концерт Prāta Vētra в Елгаве