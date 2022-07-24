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Фото ⟩ Prāta Vētra открыли концертный тур грандиозным шоу в Елгаве

ФОТО: Laura Baltiņa/TVNET

23 июля группа Prāta Vētra ярким шоу в Елгаве открыла концертный тур "Год без календаря".

В качестве специального гостя перед Prāta Vētra выступил Янис Шипкевицс со своим сольным проектом Shipsea в сопровождении аккомпанирующей группы музыкантов. 

В программе вечера прозвучали как уже полюбившиеся слушателям мелодии Prāta Vētra, так и песни из нового альбома "Год без календаря" с участием группы современной народной музыки Tautumeitas.

Вишенкой на торте стало появление на сцене Интарса Бусулиса и исполнителя Донса, с которыми Ренарс Кауперс исполнил одну песню, а завершилось все традиционной Lidmašīnas.

Галерея: Концерт Prāta Vētra в Елгаве

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