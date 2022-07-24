Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта

В феврале 2022 года СМИ сообщили, что Питт обвинил Джоли в продаже доли их винодельческого бизнеса российскому бизнесмену и владельцу крупного производителя алкогольных напитков SPI Group Юрию Шефлеру.

Брэд Питт подал на актрису в суд с целью аннулировать сделку. Во время последнего заседания представители Джоли потребовали, чтобы Брэд Питт предоставил суду документы, которые доказали бы незаконность продажи ее половины винодельни, сообщает Spletnik.ru.

В результате суд Лос-Анджелеса вынес решение в пользу Джоли. Ходят слухи, что Питт обижен на бывшую жену.

Напомним, Питт и Джоли купили поместье Chateau Miraval, на территории которого находятся виноградники, в 2008 году. Эта винодельня стала настоящей страстью актера и превратилась в "многомиллионный бизнес" благодаря его усилиям. Питт отмечает, что Джоли нарушила договоренности.