Вс, 24.07.2022
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Николь Шуберт, мать из США

Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта

Анджелина Джоли ФОТО: Scanpix/ REUTERS/Henry Nicholls/

Голливудская актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie) одержала победу над Брэдом Питтом в суде по делу об их общей французской винодельне Chateau Miraval. Об этом сообщает Page Six.

В феврале 2022 года СМИ сообщили, что Питт обвинил Джоли в продаже доли их винодельческого бизнеса российскому бизнесмену и владельцу крупного производителя алкогольных напитков SPI Group Юрию Шефлеру.

Брэд Питт подал на актрису в суд с целью аннулировать сделку. Во время последнего заседания представители Джоли потребовали, чтобы Брэд Питт предоставил суду документы, которые доказали бы незаконность продажи ее половины винодельни, сообщает Spletnik.ru.

В результате суд Лос-Анджелеса вынес решение в пользу Джоли. Ходят слухи, что Питт обижен на бывшую жену. 

Напомним, Питт и Джоли купили поместье Chateau Miraval, на территории которого находятся виноградники, в 2008 году. Эта винодельня стала настоящей страстью актера и превратилась в "многомиллионный бизнес" благодаря его усилиям. Питт отмечает, что Джоли нарушила договоренности. 

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