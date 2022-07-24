Мексиканскую королеву красоты арестовали за кражу вина более чем на 1,5 миллиона долларов

Гевара 27 октября, возможно, зарегистрировалась в гостинице Atrio на западе Испании, используя поддельное швейцарское удостоверение личности и надев парик и солнечные очки.

Позднее тем же вечером из погреба ресторана пропали 45 бутылок с алкоголем, в том числе вино Chateau d’Yquem 1806 года, стоимость которого превышает 300 000 долларов.

Стражи порядка утверждают, что кража была хорошо спланирована. Они добавили, что до этого пара трижды обедала в ресторане в июне, августе и сентябре. Когда они приехали в октябре, Димитру в гостинице не зарегистрировался и встретился с женщиной за обедом.

После этого пара посетила знаменитый винный погреб гостиницы, что, как сообщается, является традицией после трапезы в ресторане. Затем пара ушла в свой номер.

Женщина позвонила на ресепшн и спросила, могут ли они организовать обслуживание в номер, хотя кухня была закрыта. Сотрудница согласилась приготовить для них салаты и покинула свое рабочее место, таким образом, позволив преступникам скрыться.

Несмотря на то, что правоохранительные органы быстро начали расследование преступления, на установление личностей виновных потребовались месяцы. Была получена информация, что Димитру - гражданин Румынии и Нидерландов, ранее его арестовывали в Мадриде за кражу дорогого вина в магазинах для гурманов.

В январе пара снова появилась в Румынии, когда мужчина менял паспорт, и после этого опять пропала. Однако их удаче пришел конец 19 июля, когда правоохранительные органы поймали их, когда они пытались пересечь границу Хорватии и Черногории.

Стоимость украденных бутылок превышает 1,6 миллиона долларов.