Пн, 25.07.2022
Мы готовы дать Украине столько установок HIMARS, сколько можем. Адам Смит, конгрессмен
Адам Смит, конгрессмен

В Пярну 21-летний парень на Audi протаранил жилой дом. Момент попал на видео

Произошедшую в пятницу вечером на пересечении пярнуских улиц Оя и Рохелисе аварию, в которой автомобиль врезался в стену дома, снес ее и на полкорпуса въехал в комнату, засняла установленная рядом камера слежения, пишет Rus.Postimees.

Дом, в который врезался Audi, расположен на асимметричном перекрестке: улица Оя делает небольшой изгиб.

На видео видно, что Audi, движущаяся по улице Оя, находится на встречной полосе, когда доезжает до перекрестка и въезжает прямо через перекресток в дом. Сразу после Audi перед перекрестком останавливается белый фургон, который Audi, вероятно, обогнал чуть раньше. О скорости Audi каждый может судить сам, посмотрев видео.

ДТП в Пярну. ФОТО: Jüri Looring

По данным полиции, после ДТП 55-летняя женщина и 26-летняя женщина, находившиеся в доме, были доставлены в больницу для проверки здоровья. Также в больницу на обследование доставили 21-летнего мужчину, находившегося за рулем Audi.

В результате аварии в стене дома образовалась дыра площадью несколько квадратных метров, а также были смещены оконные рамы.

Жильцы дома в пятницу вечером не захотели говорить о случившемся.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

ДТП в Пярну. ФОТО: Jüri Looring

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back