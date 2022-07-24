В Пярну 21-летний парень на Audi протаранил жилой дом. Момент попал на видео

Дом, в который врезался Audi, расположен на асимметричном перекрестке: улица Оя делает небольшой изгиб.

На видео видно, что Audi, движущаяся по улице Оя, находится на встречной полосе, когда доезжает до перекрестка и въезжает прямо через перекресток в дом. Сразу после Audi перед перекрестком останавливается белый фургон, который Audi, вероятно, обогнал чуть раньше. О скорости Audi каждый может судить сам, посмотрев видео.

ДТП в Пярну. ФОТО: Jüri Looring

По данным полиции, после ДТП 55-летняя женщина и 26-летняя женщина, находившиеся в доме, были доставлены в больницу для проверки здоровья. Также в больницу на обследование доставили 21-летнего мужчину, находившегося за рулем Audi.

В результате аварии в стене дома образовалась дыра площадью несколько квадратных метров, а также были смещены оконные рамы.

Жильцы дома в пятницу вечером не захотели говорить о случившемся.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

ДТП в Пярну. ФОТО: Jüri Looring