В Японии произошло извержение стратовулкана Сакурадзима

Телеканал NHK показал кадры, на которых видно, как из кратера вулкана выходит густой дым. По словам заместителя главы кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки, данных о погибших, пострадавших и ущербе не поступало. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству "тесно сотрудничать с местным муниципалитетом, чтобы предотвратить ущерб", сообщил Исодзаки журналистам.

Туристическая достопримечательность

Стратовулкан Сакурадзима часто извергает дым и пепел и является крупной туристической достопримечательностью. За последнюю неделю это тоже не первый такой случай. Предыдущее извержение произошло 17 июля.

По данным метеорологов, пепел разлетелся на расстояние около 2,5 километра от кратера, а дым поднялся на высоту около 300 метров и слился с облаками. Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены районы города Кагосима. Кроме этого, не исключается образование пирокластического потока.

Сейсмически активный регион

В Японии есть множество действующих вулканов. Страна расположена на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - в области по периметру Тихого океана, где находится большинство действующих вулканов и регистрируется наибольшее количество землетрясений в мире.

Сакурадзимадо до 1914 года был островом. Затем лавовые потоки извержения соединили его с полуостровом Осуми в префектуре Кагосима на острове Кюсю.