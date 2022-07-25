За полгода количество разрешений на грузоперевозки в Россию уменьшилось

Он сказал, что первый эффект после начала войны и введения санкций был очень заметен. Спрос на разрешения в направлении России и Белоруссии значительно снизился, но затем относительно быстро вернулся.

Годиньш прогнозирует, что с новыми санкциями количество выдаваемых разрешений, скорее всего, в будущем может уменьшиться.

"У нас есть некоторые перевозчики, которые начинают переориентировать свою работу на скандинавский и европейский рынки, но есть часть, которая концентрировалась только на российском и белорусском рынков. Около 20% перевозчиков работают с этими рынками, часть из них только с восточным рынком, у других рынок разделен. Это не значит, что 20% прекратят свою деятельность - одна часть переориентируется, а другая нет", - сказал Годиньш.

Глава Автотранспортной дирекции констатировал, что общее количество транспортных средств и лицензированных компаний также немного уменьшилось по сравнению с 2021 годом, но на данный момент снижение небольшое - примерно на 1,3% меньше компаний и на 2,5% меньше транспортных средств.

"Почему берут разрешения в Россию и Белоруссию и везут по этим направлениям?

Потому что есть спрос и готовность платить за фрахт больше, чем раньше.

Поэтому и ездят, даже с учетом всех рисков - долгого стояния на границах, которое измеряется днями, а не часами, относительно сложных расчетов и других проблем. Отрасли пришлось многое изменить и приспособиться к обстоятельствам", - сказал Годиньш.

Он пояснил, что в условиях, когда рынок России и Белоруссии сокращается или вообще недоступен, часть перевозчиков пытается переориентироваться на Скандинавию, часть - на Европу, другие смотрят на юго -восточные коридоры - Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Это большие расстояния, и по сравнению с компаниями, ориентированными на Центральную Европу, здесь сложно конкурировать, потому что затраты выше.

"Кроме того, одним из рынков была Украина. Есть надежда, что Украина изгонит оккупационные силы и восстановит свою территории, и тогда обязательно потребуются большие вложения в плане ресурсов - человеческие ресурсы, грузы, транспортные средства, сырье и т. д. Чтобы украинцы могли восстановить свою страну", - сказал Годиньш, добавив, что тогда могут появиться и другие возможности для транспортировки грузов в Украину.

По словам главы Автотранспортной дирекции, трудно прогнозировать, каким будет второе полугодие и следующий год. Один момент - это санкции, применяемые Европой, другой - санкции противопложной стороны, которые нельзя и предугадать.