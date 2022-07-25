Пн, 25.07.2022
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Алексей Навальный - своей жене Юлии

Видео ⟩ Как Агата Муцениеце обустраивает свой новый дом

Агата Муцениеце ФОТО: скриншот видео с YouTube

Ранее 33-летняя актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце осуществила свою мечту - она приобрела дом, где будет жить с детьми. Теперь звезда показывает, как обустраивает собственное жилье. 

Агата Муцениеце показала подписчикам первый этаж нового дома, который почти полностью занял огромный серый диван. Актриса не стала скрывать, что мебель сделана под заказ.

"Я уже вижу, как мы будем лежать на нем с детками и смотреть кино или сериалы! Как будем драться подушками, прыгать, играть! Как они будут строить из подушек домик для Кефирчика. Или как я, уставшая, буду падать на него после смены или спектакля поздно вечером, закрывать глаза и понимать, что мне очень хорошо от этого уюта, созданного специально для меня, наполненного любовью!" - написала актриса.

Мама двоих детей заметила, что, как она и ожидала, диван понравился Мие и Тимофею. Они сразу же стали закапывать друг друга под подушками, которых невероятно много. 

Напомним, в браке с Павлом Прилучным Муцениеце жила в особняке площадью более 400 квадратных метров в подмосковном поселке, но после развода Агата с сыном Тимофеем и дочерью Мией переехала в московскую квартиру.

В соцсетях Агата призналась, что сейчас как-то наступила активная пора ремонта и она обустраивает дом своей мечты:

"Летние каникулы - это время эскапизма: кто-то улетает от привычной реальности в морское путешествие, кто-то планирует сложные походы в горы, а мы… с @abramovich_natali головой "нырнули" в ремонт. И теперь, как какой-нибудь заядлый геймер, я бесконечно сижу в телефоне и сравниваю диваны, столы, шкафы, горшочки для цветов на веранду, шторы и садовые стулья! Я буквально, как Киса Воробьянинов, "не ела шесть дней" - потому что самостоятельно выбрать, что именно мне нравится, что не наскучит через полгода и безупречно впишется в общую картину, просто нереально! К счастью, у нас есть Наташа - фея меблировки, без которой наш ремонт превратился бы из радостного летнего квеста в игру на выживание! Тонкий вкус, огромный опыт и тонна терпения - это про нее".

Ранее Агата Муцениеце призналась в соцсетях, что приобрела свой дом. Она поделилась снимком на фоне деревянного двухэтажного здания с панорамными окнами, выкрашенного в черный цвет. Где именно расположена новая недвижимость, не сообщалось.

Позже Агата показала подписчикам дом изнутри. Гостевая комната будет располагаться на первом этаже рядом с залом. Пока Муцениеце еще не заселилась и гостей принимает на веранде. На втором этаже расположены спальни. У 9-летнего Тимофея и шестилетней Мии по отдельной комнате с окнами в пол и отдельным санузлом.

У Муцениеце самая большая комната, часть которой занимает современная душевая кабина с панорамным видом на окрестности.

Известно, что Агата несколько лет откладывала деньги и вот наконец приобрела недвижимость. По сведениям журналистов, дом оценивается примерно в 300 тысяч евро.

Портал "Вокруг-ТВ" отмечает, что в одном из интервью актриса призналась, что в планах у нее покупка дома. Причем тогда же стала известна и сумма, в которую Агате обошелся коттедж: "Я хочу дом купить. Это инвестиция, чтобы не потерять деньги. Я еще ищу - хочу небольшой деревянный, с баней и милым участком. Готова заплатить 20 с чем-нибудь миллионов рублей (на момент написания статьи это почти 300 тысяч евро)".

"Наша семья - счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! В этот суперважный момент в моей жизни я хочу сказать спасибо Вам, дорогой зритель! Благодаря вашей любви я верю в себя, работаю и в самые сложные моменты жизни остаюсь собой", - написала Муцениеце в Instagram.

В Telegram-канале звезда призвала поклонников порадоваться вместе с ней:

"Прекрасная новость! Новый домик".

Латвийская актриса Агата Муцениеце и российский актер Павел Прилучный были в браке с 2011 по 2020 год, в нем родились двое детей - сын Тимофей и дочка Мия. Считается, что причиной громкого расставания стал роман Павла со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

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