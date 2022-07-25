Видео ⟩ Как Агата Муцениеце обустраивает свой новый дом

В соцсетях Агата призналась, что сейчас как-то наступила активная пора ремонта и она обустраивает дом своей мечты:

"Летние каникулы - это время эскапизма: кто-то улетает от привычной реальности в морское путешествие, кто-то планирует сложные походы в горы, а мы… с @abramovich_natali головой "нырнули" в ремонт. И теперь, как какой-нибудь заядлый геймер, я бесконечно сижу в телефоне и сравниваю диваны, столы, шкафы, горшочки для цветов на веранду, шторы и садовые стулья! Я буквально, как Киса Воробьянинов, "не ела шесть дней" - потому что самостоятельно выбрать, что именно мне нравится, что не наскучит через полгода и безупречно впишется в общую картину, просто нереально! К счастью, у нас есть Наташа - фея меблировки, без которой наш ремонт превратился бы из радостного летнего квеста в игру на выживание! Тонкий вкус, огромный опыт и тонна терпения - это про нее".

Ранее Агата Муцениеце призналась в соцсетях, что приобрела свой дом. Она поделилась снимком на фоне деревянного двухэтажного здания с панорамными окнами, выкрашенного в черный цвет. Где именно расположена новая недвижимость, не сообщалось.

Позже Агата показала подписчикам дом изнутри. Гостевая комната будет располагаться на первом этаже рядом с залом. Пока Муцениеце еще не заселилась и гостей принимает на веранде. На втором этаже расположены спальни. У 9-летнего Тимофея и шестилетней Мии по отдельной комнате с окнами в пол и отдельным санузлом.

У Муцениеце самая большая комната, часть которой занимает современная душевая кабина с панорамным видом на окрестности.

Известно, что Агата несколько лет откладывала деньги и вот наконец приобрела недвижимость. По сведениям журналистов, дом оценивается примерно в 300 тысяч евро.

Портал "Вокруг-ТВ" отмечает, что в одном из интервью актриса призналась, что в планах у нее покупка дома. Причем тогда же стала известна и сумма, в которую Агате обошелся коттедж: "Я хочу дом купить. Это инвестиция, чтобы не потерять деньги. Я еще ищу - хочу небольшой деревянный, с баней и милым участком. Готова заплатить 20 с чем-нибудь миллионов рублей (на момент написания статьи это почти 300 тысяч евро)".

"Наша семья - счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! В этот суперважный момент в моей жизни я хочу сказать спасибо Вам, дорогой зритель! Благодаря вашей любви я верю в себя, работаю и в самые сложные моменты жизни остаюсь собой", - написала Муцениеце в Instagram.

В Telegram-канале звезда призвала поклонников порадоваться вместе с ней:

"Прекрасная новость! Новый домик".

Латвийская актриса Агата Муцениеце и российский актер Павел Прилучный были в браке с 2011 по 2020 год, в нем родились двое детей - сын Тимофей и дочка Мия. Считается, что причиной громкого расставания стал роман Павла со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.