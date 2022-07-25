Двойники лисичек - опасны ли они?

Возможно, одной из причин, по которой лисички так популярны, является их уникальный внешний вид, который позволяет их сразу узнать и не спутать ни с каким другим грибом... Однако оказывается, что это не совсем так, ведь в лесах есть их двойники!

Положительным моментом является то, что и двойники лисичек съедобные. Так что если среди лисичек затеряется один из них - ничего страшного.

"Чаще всего лисички можно спутать с говорушкой оранжевой (ложной лисичкой). Это съедобный, но очень тонкий и малоценный гриб.

Ложная лисичка. Обычно грибники не собирают этот вид грибов ФОТО: Henri Koskinen/Shutterstock.com

Еще сверху лисичку можно перепутать с ежовиком желтым, но на нижней части шляпки у него вместо складок, как у лисичек, "иголочки". Ежовики желтые - это хорошие, вкусные грибы, их можно жарить так же, как лисички", - рассказала специалист Латвийского музея природы Диана Мейре.

Ежовик желтый ФОТО: AleksandarMilutinovic/Shutterstock.com