Член летного экипажа во время полета нашел в еде отрубленную голову змеи

Как сообщает Gazete Duvar, член экипажа обнаружил часть тела рептилии на рейсе из турецкой Анкары в немецкий Дюссельдорф. Видео того, что кажется змеиной головой в еде, было размещено на странице Gazete Duvar в YouTube.

Издание сообщило, что еда предоставлялась компанией Sancak Inflight. На веб-сайте компании среди клиентов указаны Qatar Airways, Malaysia Airlines и easyJet.

По данным Gazete Duvar, на рейсах SunExpress (авиакомпания, на рейсе которого произошел инцидент) в продуктах питания также наблюдались улитки и плесень.

SunExpress и Sancak Inflight не сразу ответили на запрос Insider о комментариях в нерабочее время.

В заявлении SunExpress для турецкого новостного сайта Bolge Gundem говорится: "Утверждения в прессе о ненадлежащем питании на борту совершенно неприемлемы, по этому поводу начато подробное расследование".

Авиакомпания сообщила газете The Sun: "В ожидании завершения расследования были немедленно приняты все превентивные меры и действия, включая приостановку поставок соответствующего продукта".

В заявлении Sancak Inflight говорится, что предприятие не готовило еду, в которой были обнаружены инородные тела, сообщает The Sun.

Инцидент является еще одним примером неприятного опыта путешествия с авиакомпаниями, у которых этим летом не хватает персонала. Пассажиры рассказывали ужасные истории о пропаже багажа: одна туристка сказала, что в ее пропавшей сумке просыпался прах ее родителей. У других туристов из-за задержек и отмен рейсов оказались испорчены отпуска.