Попытка угнать российские военные самолеты в Украину: версии ФСБ и Христо Грозева

По словам ФСБ, в ходе этой операции российской спецслужбе удалось вынудить украинских военных раскрыть схемы расположения своих средств ПВО и аэродромов на юго-востоке Украины.

Наконец, ФСБ заявила, что Украина проводила свою операцию "при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб".

Российские контрразведчики считают, что в операции участвовал расследователь Bellingcat Христо Грозев. В ФСБ утверждают, что он сотрудничает с британской разведкой Ми-6.

Версия Христо Грозева

Сам Грозев в своем "Твиттере" подтвердил, что подобная операция действительно проводилась украинской разведкой, однако заявил, что сам он не имел к ней непосредственного отношения.

В апреле 2022 года Верховная рада Украины приняла закон о вознаграждении за добровольную передачу российской боевой техники. Например, за передачу Киеву танка российский военный может получить 100 тысяч долларов, а за самолет - уже миллион.

После этого, по словам Грозева, украинские спецслужбы решили обратиться к российским летчикам с предложением угнать из России вверенные им самолеты. Команда Bellingcat узнала об этом и начала снимать документальный фильм.

"Мы засняли "переговоры" между украинскими вербовщиками и пилотами, которые начались, как и ожидалось. Но их тон быстро изменился, что дало основание предположить, что пилоты больше не говорили от своего имени, а действовали по указке, вероятно, офицеров военной контрразведки ФСБ", - рассказал он.

Украинская сторона заподозрила неладное, когда один из летчиков попросил вывезти из страны не свою жену, а любовницу, рассказал Грозев. После недолгих поисков по базам данным журналист обнаружил, что эта женщина могла уже некоторое время сотрудничать с ФСБ.

"В этот момент мне стало очевидно, что операция в своем изначальном виде закончилась и превратилась в двойную "оперативную игру", в которой обе стороны пытались получить максимум информации от другой, при этом скармливая ей максимум дезинформации", - написал Грозев.

По словам расследователя, тогда украинская сторона начала передавать пилотам ложные карты дислокации ПВО, а летчики, в свою очередь, переслали в Киев свои карты снижения и захода на посадку. Вероятно, это тоже была дезинформация.

По словам Грозева, игра спецслужб закончилась после того, как жена одного из пилотов вместе с командой ФСБ отправилась в Минск якобы для встречи с курьерами украинской стороны. На встречу никто не пришел. Тогда обе стороны поняли, что не смогут больше получить друг от друга полезную информацию.

Украинские спецслужбы не комментировали ни заявления ФСБ, ни пояснения Грозева. Расследователь обещает вскоре опубликовать фильм об этой истории.

Напоминания о возможностях и сорванный "Вагнергейт"

Авторитетный в кругах российских военных летчиков телеграм-канал Fighterbomber подтвердил, что украинские военные "написывают и названивают летному составу и членам их семей по телефонам, мессенджерам привязанным к этим телефонам" с начала войны.

Помимо угроз и проклятий, они действительно регулярно напоминают о возможности получить миллион долларов за самолет, утверждает автор.

В ноябре прошлого года исследовательская группа Bellingcat рассказывала о другой сорванной операции украинских спецслужб, планировавших выманить из России и арестовать более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер".

Наемники, по данным группы, были уверены, что летят в "командировку" в Венесуэлу. Бойцы, которых планировалось захватить, должны были выехать из Москвы в Минск (коммерческие авиарейсы из России в ту пору не выполнялись по причине коронавирусных ограничений), а оттуда вылететь в Стамбул.

Однако операция сорвалась: всех "вагнеровцев", которые ждали своего отложенного вылета, арестовали белорусские силовики. В Москве, по данным расследователей, осознали, что имеют дело со спецоперацией Киева, только неделей позже.

Украинская власть сначала отрицала сам факт подготовки такой операции, затем президент Владимир Зеленский называл ее "не нашей операцией", намекая на причастность к этим событиям России.

Последняя версия официального Киева относительно той операции выглядела так: "спецмероприятие" по перемещению 33 "вагнеровцев" в Украину все же готовилось, но не состоялось.

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