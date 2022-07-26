Умер актер из фильмов "Титаник" и "Омен" Дэвид Уорнер

"С тяжёлым сердцем мы сообщаем новость, актёр Дэвид Уорнер… скончался от ракового заболевания рано утром 24 июля в Денвилл-холле. В течение последних 18 месяцев он принимал свой диагноз с характерными благосклонностью и достоинством", - рассказали в семьи актёра.

Уорнер принимал участие во многих культовых фильмах и сериалах и не редко играл в них роль злодеев. Первую известность он получил после выхода лент "Тридцать девять шагов" (1978) и "Бандиты времени" (1981). Он также снялся в экранизации повести Чарльза Диккенса "Рождественская история" (1984).

Кроме того, актер отметился ролями в сериалах "Твин Пикс" (1991), "Улица потрошителя" (2012-2016), "Доктор Кто" (2013) и "Страшные сказки" (2014-2016). Актер получил премию "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана, снявшись в мини-сериале "Масада" (1981).