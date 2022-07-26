Шредер прибыл в Москву "в отпуск"

"Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва - чудесный город", - пояснил Шредер телеканалу.

Когда ему указали, что совсем недалеко находится главный офис российской нефтяной компании "Роснефть", Шредер ответил: "Действительно? Ах да, это так, вы правы".

В мае Шредер решил покинуть должность председателя совета директоров "Роснефти" и сообщил, что не примет предложение стать членом совета директоров uазового гиганта "Газпром".

Социал-демократ и нынешний министр труда Германии Хубертус Хайль в интервью RTL и n-tv дистанцировался от бывшего лидера социал-демократов Шредера.

"Я уже хорошее время не понимаю такое поведение, особенно в такие времена, - сказал Хайль. - Но у этого нет никакой связи с политикой федерального правительства и моей партией".

Отвечая на вопросы журналистов, представитель правительства Германии по связям с прессой сказал: "Федеральная канцелярия не связана с поездкой Герхарда Шредера в Москву".

В середине июля Социал-демократическая партия (SPD) начала процесс, который может привести к исключению Шредера из партии за близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным и российскими энергокомпаниями.