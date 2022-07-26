Андра Левите, супруга президента Латвии Эгила Левитса, приняла участие в саммите "Украина и мир: будущее, которое мы построим вместе", организованном по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Саммит прошел в украинской столице - Киеве.
Фото ⟩ Первая леди Латвии Андра Левите встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской
Левите, которая также участвовала в первом саммите в августе 2021 года*, на этот раз была приглашена выступить в панельной дискуссии форума "Восстановление физического и психического здоровья". Левите говорила о поддержке, которую Латвия оказывает и планирует оказывать Украине в медицинской и гуманитарной сферах.
*Это второй международный саммит, который Зеленская проводит вместе с супругами президентов других стран.
Андра Левите отметила, что с начала войны Латвия сконцентрировалась на оказании медицинской помощи Украине, чтобы помочь обеспечить неотложные потребности медицинских учреждений и их раненых пациентов, а также оказать помощь беженцам в эмоциональной реабилитации.
"Исцеление ран украинского народа будет вопросом не лет, а поколений",
- сказала она.
Галерея: Андра Левите на саммите в Киеве
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