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Фото ⟩ Первая леди Латвии Андра Левите встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской

rus.tvnet.lv
Первая леди Латвии Андра Левите встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской
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Андра Левита (в центре) и Елена Зеленская (справа)
Андра Левита (в центре) и Елена Зеленская (справа) Фото: president.lv

Андра Левите, супруга президента Латвии Эгила Левитса, приняла участие в саммите "Украина и мир: будущее, которое мы построим вместе", организованном по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Саммит прошел в украинской столице - Киеве. 

Левите, которая также участвовала в первом саммите в августе 2021 года*, на этот раз была приглашена выступить в панельной дискуссии форума "Восстановление физического и психического здоровья". Левите говорила о поддержке, которую Латвия оказывает и планирует оказывать Украине в медицинской и гуманитарной сферах.

*Это второй международный саммит, который Зеленская проводит вместе с супругами президентов других стран.

Фото: www.president.lv
Фото: www.president.lv
Фото: www.president.lv

Андра Левите отметила, что с начала войны Латвия сконцентрировалась на оказании медицинской помощи Украине, чтобы помочь обеспечить неотложные потребности медицинских учреждений и их раненых пациентов, а также оказать помощь беженцам в эмоциональной реабилитации.

"Исцеление ран украинского народа будет вопросом не лет, а поколений",

- сказала она.

Фото: www.president.lv
Фото: www.president.lv
Фото: www.president.lv
Фото: www.president.lv

Галерея: Андра Левите на саммите в Киеве 

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