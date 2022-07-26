Фото ⟩ Первая леди Латвии Андра Левите встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской

Левите, которая также участвовала в первом саммите в августе 2021 года*, на этот раз была приглашена выступить в панельной дискуссии форума "Восстановление физического и психического здоровья". Левите говорила о поддержке, которую Латвия оказывает и планирует оказывать Украине в медицинской и гуманитарной сферах.

*Это второй международный саммит, который Зеленская проводит вместе с супругами президентов других стран.

Фото: www.president.lv

Фото: www.president.lv

Фото: www.president.lv

Андра Левите отметила, что с начала войны Латвия сконцентрировалась на оказании медицинской помощи Украине, чтобы помочь обеспечить неотложные потребности медицинских учреждений и их раненых пациентов, а также оказать помощь беженцам в эмоциональной реабилитации.

"Исцеление ран украинского народа будет вопросом не лет, а поколений",

- сказала она.

Фото: www.president.lv

Фото: www.president.lv

Фото: www.president.lv

Фото: www.president.lv

Галерея: Андра Левите на саммите в Киеве