Названы кандидаты от "Объединенного списка - ЛЗП, ЛОР, ЛП"

Коме того, кандидатами от Видземе выступят президент Латвийского общества агрономов Ринголд Арнитис, преподаватель Латвийского университета Ромуалд Ражукс и бывший мэр Риги Боярс.

Депутат Сейма Эдгар Таварс (ЛЗП) стартует под первым номером в Земгале. В этот избирательный список включены также бывший депутат Сейма Ингмар Лидака (ЛЗП), бывшая многолетним руководителем Службы поддержки села Анна Витола-Хелвига, глава Латвийского общества профессиональных приемных семей "Терезе" Ария Мартукане, заместитель председателя Тукумской краевой думы Инга Приеде (ЛЗП).

В Курземе под первым номером выступает экс-премьер, депутат Сейма Марис Кучинскис (ЛП). В список также вошли председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча, депутат Лиепайской городской думы Линда Матисоне, депутат Южнокурземской краевой думы, крестьянин Эдгар Путра и оппозиционный депутат Вентспилсской думы Айвис Ландманис.

Лидером списка в Латгале стал Юрис Вилюмс (ЛОР). В список также вошли депутат Даугавпилсской думы Ивар Шкинчс, бывший мэр Балви Янис Труповниекс, представитель бюро ЛЗП Лига Булмейстере, а также Ливия Плавинска, которая уволилась со своей должности в Резекненской городской думе через две недели после утверждения ее мандата.

Кандидатом на пост премьер-министра от ОС является инициатор общества "Объединенный список Латвии", предприниматель Улдис Пиленс.