От объединения партий "Объединенный список - Латвийская Зеленая партия (ЛЗП), Латвийское объединение регионов (ЛОР), Лиепайская партия (ЛП)" (ОС) кандидатами на участие в выборах в 14-й Сейм выступят депутат Рижской думы Иева Бранте, журналист Лаурис Лизбовскис и бывший председатель Рижской думы Гундар Боярс.
Названы кандидаты от "Объединенного списка - ЛЗП, ЛОР, ЛП"
Согласно списку кандидатов, представленному в Центральную избирательную комиссию, в Риге под первым номером в избирательном списке фигурирует депутат Сейма Дидзис Шмитс (ЛЗП), который был избран в 13-й Сейм по списку партии KPV LV, но позже вышел из партии, став впоследствии членом ЛЗП.
В рижский список также включены Бранте, Лизбовскис, бывший командующий Сухопутными силами Латвии, полковник в отставке Игорь Раев, вице-президент Латвийской ассоциации медсестер Илзе Ортвейна, председатель правления ООО "New Rosme" Эдгар Штелмахерс, генерал в отставке Артис Велшс и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс.
На места в Сейме от столицы также претендуют председатель правления Латвийского объединения велосипедистов Виестур Силениекс и руководитель бюро ЛОР Элита Эрнестине Казайне.
В Видземе под первым номером стартует заместитель председателя Рижской думы Эдвард Смилтенс (ЛОР). В список также вошли председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс (ЛОР), заместитель председателя Кекавской краевой думы Агнесе Гедушева (ЛОР), директор Адажской средней школы Чеслав Батня, который упоминался как возможный кандидат на должность министра образования, предприниматель Айва Виксна и депутат Сейма, бывший министр обороны Раймонд Бергманис (ЛЗП).
Коме того, кандидатами от Видземе выступят президент Латвийского общества агрономов Ринголд Арнитис, преподаватель Латвийского университета Ромуалд Ражукс и бывший мэр Риги Боярс.
Депутат Сейма Эдгар Таварс (ЛЗП) стартует под первым номером в Земгале. В этот избирательный список включены также бывший депутат Сейма Ингмар Лидака (ЛЗП), бывшая многолетним руководителем Службы поддержки села Анна Витола-Хелвига, глава Латвийского общества профессиональных приемных семей "Терезе" Ария Мартукане, заместитель председателя Тукумской краевой думы Инга Приеде (ЛЗП).
В Курземе под первым номером выступает экс-премьер, депутат Сейма Марис Кучинскис (ЛП). В список также вошли председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча, депутат Лиепайской городской думы Линда Матисоне, депутат Южнокурземской краевой думы, крестьянин Эдгар Путра и оппозиционный депутат Вентспилсской думы Айвис Ландманис.
Лидером списка в Латгале стал Юрис Вилюмс (ЛОР). В список также вошли депутат Даугавпилсской думы Ивар Шкинчс, бывший мэр Балви Янис Труповниекс, представитель бюро ЛЗП Лига Булмейстере, а также Ливия Плавинска, которая уволилась со своей должности в Резекненской городской думе через две недели после утверждения ее мандата.
Кандидатом на пост премьер-министра от ОС является инициатор общества "Объединенный список Латвии", предприниматель Улдис Пиленс.
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