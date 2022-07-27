Акция протеста работников сферы здравоохранения, организованная Латвийским союзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) у Министерства здравоохранения, в среду, 27 июля, собрала около 500 человек, сообщает LЕТА.
Видео ⟩ В акции протеста медиков приняли участие около 500 человек
Участники акции представляли различные медицинские профессии - среди них были медсестры, фельдшеры, вспомогательный персонал, санитары и другие профессии.
Протестующие держали плакаты с надписями, например, "Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти!", "Правительство нас не слышит!", "Правительство, любите медиков, потому что вы не будете вечно здоровы!", "До выборов обещания, после выборов - амнезия!".
Ранее профсоюз прогнозировал, что в акции могут принять участие до 1000 человек.
Основной причиной акции является несогласие отрасли с правительством в вопросе повышения зарплат.
Также сообщалось, что забастовка могла повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, однако неотложная медицинская помощь все равно оказывалась.
Видео: Протест медиков в Риге, 27 июля 2022 года
В чем проблема?
Как пишет Latvijas avīze, складывается впечатление, что в здравоохранении Латвии существуют два параллельных мира - один, учитывающий реальную жизнь с реальными зарплатами врачей, и другой, который следует принятым государством правилам.
А именно, если посмотреть данные Минздрава, собранные по информации больниц, то получается, что без каких-либо надбавок в 2021 году базовая зарплата врачей составляла уже 2309 евро, медсестер - 1290 евро, а вспомогательного персонала - 843 евро. С надбавками, в том числе на лечение ковидных больных, она составила 3130 евро, 1860 евро и 1220 евро соответственно.
Чем же тогда недовольно руководство профсоюза? Оказывается, принятые в 2018 году правила о порядке организации и оплаты медицинских услуг не выполняются. Они предусматривают, что в 2021 году средняя заработная плата врачей должна составлять 1862 евро, медсестер - 1117 евро, а медицинских работников и лиц, осуществляющих уход за больными, - 745 евро.
Профсоюз требует, чтобы с 1 июля этого года зарплата была повышена не менее чем на 10% для всего медицинского персонала и не менее чем на 5% для персонала по уходу за пациентами. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выполнять это требование отказался, потому что, по словам представителей Минздрава, "с доплатами и без них мы уже в прошлом году обеспечили то, что профсоюз требовал обеспечить с 1 июля".
Многие медики считают, что сейчас для забастовки оснований нет.
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