Видео ⟩ В акции протеста медиков приняли участие около 500 человек

Чем же тогда недовольно руководство профсоюза? Оказывается, принятые в 2018 году правила о порядке организации и оплаты медицинских услуг не выполняются. Они предусматривают, что в 2021 году средняя заработная плата врачей должна составлять 1862 евро, медсестер - 1117 евро, а медицинских работников и лиц, осуществляющих уход за больными, - 745 евро.

Профсоюз требует, чтобы с 1 июля этого года зарплата была повышена не менее чем на 10% для всего медицинского персонала и не менее чем на 5% для персонала по уходу за пациентами. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выполнять это требование отказался, потому что, по словам представителей Минздрава, "с доплатами и без них мы уже в прошлом году обеспечили то, что профсоюз требовал обеспечить с 1 июля".