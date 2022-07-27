Видео ⟩ В Великобритании ведущая потеряла сознание во время теледебатов

В прямом эфире Talk TV транслировались дебаты между двумя кандидатами в премьер-министры Великобритании - Лиз Трасс и Риши Сунаком.

Трасс отвечала на вопрос, когда обоих политиков поразил громкий хлопок, прозвучавший за кадром. "Боже мой!" она затаила дыхание от шума. После этого заметно, как Трасс отправилась в ту сторону, где стояла Маккан. Практически сразу после этого трансляция дебатов прервалась.

Пресс-секретарь газеты News UK сообщил порталу Insider, что Маккан во время дебатов потеряла сознание. Было принято решение не продолжать дебаты.

"Кейт Макканн в порядке, но врачи посоветовали нам не продолжать программу. Мы приносим свои извинения нашим зрителям и слушателям", - говорится в заявлении News UK.

Видео: Реакция Лиз Трасс на потерю сознания Кейт Маккан

TV debate between Rishi Sunak and Liz Truss called off after presenter faints – as it happened. TalkTV says that Kate McCann ‘is fine’ but ‘the medical advice was that we shouldn’t continue with the debate’...:https://t.co/A5MLSjbhDw pic.twitter.com/YWlXcCWPL3 — ⚔️ Uwe Malitz ⚔️, (Pureblood) (@Connybub) July 27, 2022