Реклама Lidl заставила эстонцев обращаться в полицию - в чем дело?

Пунак указала, что для того, чтобы успокоить взволнованных людей, она связалась со службой поддержки клиентов Lidl и выяснила, как долго планируется проводить рекламную кампанию. "1.08.22 реклама закончится. Осталось совсем немного, держитесь!" - сообщила капитан полиции.

Если реклама беспокоит человека в столь значительной степени, лучшим решением, по мнению Пунак, будет обратиться за советом к специалистам по психическому здоровью.

"Конечно, было бы легко рекомендовать избегать всех средств массовой информации, чтобы не слышать эту рекламу, но людям также было бы полезно выяснить для себя, почему их это так беспокоит и как они могут лучше с этим справиться", - отмечает Пунак.