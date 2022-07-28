Нинидзе про отношения с Виторганом: "Лично мне уже не до качелей"

"Это было предсказуемо, потому что на тот момент так совпало, что моя карьера шла в параллель с моим расцветанием как женщины. Одно на другое наложилось. Хотя я и концерты играла еще до всей этой шумихи, и в кино снималась", - сказала Нино Нинидзе, добавив, что ее это не задевало.

Она объяснила, что привыкла, что ее имя приклеивают еще к чьим-то именам.

"Это не было для меня какой-то болезненной историей. Так жизнь сложилась, это нормально. Моя задача - тихо-спокойно продолжать делать то, что я делаю", - заметила 31-летняя актриса.

Сейчас Нино Нинидзе больше всего хочет спокойствия и тихого семейного счастья.

"Мне кажется, что у каждой девчонки были отвязные парни и эти самые качели. Но рано или поздно каждая понимала, что ей на самом деле нужно. Я уже взрослая девочка, и лично мне уже не до качелей. Для меня сейчас сама формулировка "личная жизнь" и лишь бы милый рядом - это не самоцель", - заметила она.

Нинидзе признается, что она наконец-то нашла свой путь, по которому идет вместе со своими близкими людьми и старается быть счастливой, насколько это возможно.

Напомним, недавно Нино Нинидзе сыграла роль Пации в сериале Козловского "Карамора".