Alyona Alyona: "Мы все в Украине слышим, как Латвия нам помогает. Теперь я увидела"

Я горжусь тем, как сейчас начал возрождаться андеграунд украинской музыки, как сейчас легко написать песню, выставить ее в интернет и раскрутить. Украинцы вычеркнули из жизни российскую музыку, они готовы в свои сердца впускать что-то новое, все стали однозначно слушать больше украинской музыки. Правда, очень жаль, что это произошло такой ценой и в таких обстоятельствах.

- Если говорить про гонорары, то они не выросли. Никто из украинских артистов не спекулирует на том, что у нас война, мол, дайте нам больше денег. Наоборот, все готовы выступать и популяризировать Украину, часто мы соглашаемся на благотворительной основе, и для нас это не проблема. Если говорить об аудитории, то она увеличилась за счет того, что, конечно, стало больше "наших", а еще наши же переселенцы тянут за собой на концерты иностранцев и за счет этого аудитория растет. Ну и, конечно же, вопрос денег – сейчас не все могут позволить себе купить билет. Даже если концерт благотворительный, мы должны откуда-то взять деньги чтобы пожертвовать их ВСУ.