Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые побывала в Латвии и выступила на фестивале Baldones Waterfest. "Я даже не ожидала, что я так влюблюсь в эту страну, я не могла и представить, насколько велика помощь этой маленькой страны Украине", - признается она.
Alyona Alyona: "Мы все в Украине слышим, как Латвия нам помогает. Теперь я увидела"
"Мама" украинского рэпа Alyona Alyona покорила Европу своими хитами, а недавние хиты "Молитва" и "Купала" в дуэте с Jerry Heil набирают миллионы лайков. В прошлом Алена (укр. Альона) была простой девушкой, воспитательницей детского сада в поселке Киевской области, а уже сегодня The New York Times сравнивает украинскую рэпершу с Azealia Banks. На днях украинская рэп-исполнительница посетила Латвию, где выступила на музыкальном фестивале и занялась благотворительностью. О том, как для нее началась война, как Европа воспринимает молодых украинских артистов и понравилось ли ей в Латвии, она рассказала RUS TVNET.
- Алена, как и где ты встретила войну?
- 23 февраля я как раз съехала от своего парня и весь день расставляла свои вещи, а уже утром мне позвонила подруга и сказала, чтобы я собиралась и уезжала – началась война, а потом я услышала взрывы. Вот такое у меня трагическое расставание. Потом несколько дней я еще провела у себя дома в Киеве, а затем уехала к родителям в небольшой городок в Киевской области.
- Какое у тебя было состояние, тебе было страшно?
- У меня было шоковое состояние, я правда не знала, что мне делать. Я понимала, что на мне большая ответственность, потому что я – артист, у меня очень большая аудитория.
Первые недели я была интернет-солдатом, я не отрывалась от телефона, сама читала новости и давала комментарии СМИ.
И вот за несколько таких дней, проведенных в экране телефона, я превратилась в "интернет-солдата", я поняла, что нужно вставать и что-то делать, нужно вставать и работать руками. Я пошла работать волонтером сначала в волонтерский центр, потом в аптеку.
- Как реагировали люди, когда видели разбирающую коробки рэп-певицу, были поблажки?
- Конечно, никаких поблажек никто не делал, работала как все. Но реакция людей на меня была, меня узнавали. Мне кажется, что я давала людям надежду, они мне говорили: "Раз Алена с нами работает, никуда не убежала, не уехала ни на какие острова, то точно все будет хорошо, мы выиграем". Все видели меня вживую, и это поднимало настроение, все хоть чуть-чуть, но улыбались.
Я всегда пыталась дарить позитив, подбадривать людей, всегда напевала первую строчку нашего гимна и добавляла: "Ще не вмерла Україна! Все у нас буде, не опускаєм руки".
Но больше всего лично меня поддерживало, когда к нам в волонтерский центр приходили солдаты и когда они видели, что мы сидим грустные, заплаканные, они нам говорили: "Мы не для этого там воюем, чтобы вы сидели и плакали. Быстро слезы вытерли, накрасили глазки, и давайте улыбаться". Но даже в первые дни войны я не переставала писать, писала какие-то стишки, которые потом уже переросли в песню, например, "Молитва".
- Алена, ты вот с виду такая позитивная, сильная, а что внутри, какая ты на самом деле?
- В жизни я совсем другая, более женственная, романтичная, простая. Но когда я начинаю читать рэп, я становлюсь совсем другим человеком, во мне что-то меняется появляется эта "жесткость". Но и кроме того, что я артист, я считаю себя общественным деятелем, по первому образованию я педагог, а говорят, что педагог – это свеча, которая должна гореть и освещать там, где темно. Поэтому моя основная цель – просвещать, поэтому я пытаюсь поднимать важные темы в обществе, что-то обсуждать, дискутировать, чтобы вместе с моими слушателями, подписчиками прийти к общему мнению.
- Ты артист нового поколения, с активной позицией – тебя устраивает, как ведут себя украинские певцы, артисты, звезды, например, Лобода, твой коллега рэпер Потап?
- Я не слежу за всеми артистами, поэтому я могу ошибаться, вот те, с кем пересекаюсь на благотворительных концертах в Европе – к тем претензий нет.
Насчет Лободы... для меня она уже не украинская певица – она там, где и Ани Лорак, Таисия Повалий.
А вот про Потапа тоже ничего не слышала, не видела его. Знаю, что вначале еще, в феврале, многие звезды уехали в отпуск, так как был "мертвый" сезон, Потап вроде тоже уехал и не вернулся, я его не видела и ничего не слышала.
Я горжусь тем, как сейчас начал возрождаться андеграунд украинской музыки, как сейчас легко написать песню, выставить ее в интернет и раскрутить. Украинцы вычеркнули из жизни российскую музыку, они готовы в свои сердца впускать что-то новое, все стали однозначно слушать больше украинской музыки. Правда, очень жаль, что это произошло такой ценой и в таких обстоятельствах.
- Алена, учитывая то, что российская музыка отошла на задний план, стал ли востребованнее украинский артист в Европе, увеличилось ли количество зрителей и гонорары?
- Если говорить про гонорары, то они не выросли. Никто из украинских артистов не спекулирует на том, что у нас война, мол, дайте нам больше денег. Наоборот, все готовы выступать и популяризировать Украину, часто мы соглашаемся на благотворительной основе, и для нас это не проблема. Если говорить об аудитории, то она увеличилась за счет того, что, конечно, стало больше "наших", а еще наши же переселенцы тянут за собой на концерты иностранцев и за счет этого аудитория растет. Ну и, конечно же, вопрос денег – сейчас не все могут позволить себе купить билет. Даже если концерт благотворительный, мы должны откуда-то взять деньги чтобы пожертвовать их ВСУ.
Скажу так, в целом гонорары даже стали ниже, но людей на концертах стало больше.
- Сейчас очень большое количество украинских артистов ездят в европейские туры, ты не боишься, что может быть пустой зал и никто не придет?
- Да, бывают разные ситуации – вот мы выступали в Словакии, и к нам пришли тысячи людей, а уже на следующий день мы приехали в Бельгию, и ко мне пришли всего 50 человек. Сейчас никакой молодой артист не застрахован от этого – не все могут себе позволить купить билеты, но все равно мы радуемся любому количеству зрителей. У меня качество концерта не меняется, хоть там десяток человек, хоть тысяча. Все равно люди придут, увидят, услышат, снимут сториз – и другие люди узнают обо мне и придут в следующий раз. Любой концерт для нас – это возможность заявить про Украину, популяризировать ее.
- Алена, на днях ты выступала на фестивале Baldones Waterfest, как прошло твое выступление?
- Мне очень понравилось выступление, особенно локация – лес, вода, пляж, удивила очень хорошая организация концерта – большая сцена, свет, звук.
Что немного огорчило, что фестиваль не был переполнен людьми, пришли только истинные фанаты, которые хотели "прокачаться" от музыки, и я для себя открыла несколько латвийских музыкантов, которые прям очень мне понравились.
- Я знаю, что кроме концертного тура у тебя также были волонтерские поездки. Где вы были и что делали?
- Мы были в двух волонтерских центрах – один на вокзале в Риге, второй за городом.
Мы все в Украине слышим, как Латвия нам помогает, но вот только сейчас я своими глазами увидела, насколько велика эта помощь, сколько собралось людей, сколько всего делается каждый день – и таких масштабов я даже не представляла.
Я признаюсь в том, что я не до конца была осведомлена о том, как именно Латвия нам помогает, но то, как эта страна смогла объединить людей и наладить механизмы, помощь... Я очень благодарна народу Латвии за такую поддержку, очень!
- Алена, ты первый раз в Латвии и в Риге, расскажи о своих впечатлениях, как тебе?
- До Латвии у меня было шесть пересадок, а сейчас у меня полноценных целых четыре дня. Я влюбилась в эту страну, в Ригу, приятно удивило то, что много воды, зелени, везде невероятная архитектура. Я каталась по городу на самокате и просто наслаждалась, честно, я не ожидала это увидеть. Порадовали заведения, есть большое разнообразие даже для вегетарианцев, очень открытая молодежь, и хоть я в Латвии и работала, но душой я отдыхала, я будто побывала дома в родном Киеве, было так же тепло и уютно – я обязательно планирую вернуться в Латвию с сольным концертом, обязательно!
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