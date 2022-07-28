Видео ⟩ Невзоров: "Киркоров - исключительный дурак, но ему простительно"

Филипп Киркоров обратился со сцены к российским военным, которые ежедневно принимают участие в военных действиях на территории Украины, в результате чего гибнут и мирные украинцы. Артист назвал российских солдат "героями". Фрагмент выступления Киркорова опубликовал журналист-оппозиционер Александр Невзоров в своем Telegram-канале.

"Спасибо вам, ребята! Вы замечательные! Передаю мой поклон еще раз за то, что вы делаете. Самое главное - возвращайтесь к своим семьям живыми, здоровыми. Ранка останется, до свадьбы заживет. Вы не понимаете, какие они красавцы. Все у них получится. Пожелаем им здоровья и счастья, а нам с вами - мирного неба над головой…" - сказал Киркоров на видео.

Это выступление Невзоров прокомментировал так:

"Киркоров - исключительный дурак, но ему простительно. Дело в том, что в черепе каждого человека есть так называемые "резонаторы", то есть пустоты (лобная, клиновидная и пр.). Пение может несколько увеличить объем этих пустот. Исполнение "зайкимоя" и других шедевров увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом. Так что Филя не идиот, а просто анатомический феномен".

Напомним, что ранее Филипп Киркоров публично заступился за Максима Галкина и Аллу Пугачеву. 55-летний артист высказался в адрес главреда пропагандистского канала RT Маргариты Симоньян.